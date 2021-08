Walmart SEO : Comment se classer pour les bons mots clés sur Walmart Marketplace

in

Vous êtes un marchand de commerce électronique expérimenté qui a compris la stratégie de marque et la messagerie. Vous venez de rejoindre Walmart en tant que vendeur, et tout semble bien se passer jusqu’à ce que vous réalisiez un problème critique : le marché n’offre pas de pages de vendeur individuelles. Comment allez-vous vous démarquer auprès des acheteurs ?

Lorsque vous vous battez avec des vendeurs similaires pour les yeux des clients, le référencement est un excellent moyen de devancer la foule. Cependant, le référencement de Walmart implique plus que des placements stratégiques de mots clés : suivre les bonnes pratiques des vendeurs et se forger une solide réputation en tant que vendeur sont des éléments essentiels pour améliorer le référencement sur Walmart.

1. Comprendre l’algorithme de recherche Walmart

L’algorithme de Walmart utilise un « triangle d’optimisation » pour déterminer la qualité de votre annonce et décider exactement où elle se classe dans les résultats de recherche.

La source

Le triangle d’optimisation se compose de trois éléments principaux :

Contenu et découvrabilité vérifie le caractère descriptif de vos listes de produits.Évaluations et commentaires vérifie comment vos clients évaluent vos produits et vos performances.Offrir vérifie la compétitivité de votre offre.

L’algorithme de Walmart utilise cette combinaison pour renvoyer les meilleurs résultats à ses clients, en tenant compte de la pertinence, de l’expérience client et des services compétitifs. L’algorithme est logique lorsque l’on considère que l’une des valeurs commerciales fondamentales de Walmart est le « service au client ».

Avec cet algorithme, le référencement de Walmart nécessite bien plus qu’un simple bourrage de mots clés. Les vendeurs qui souhaitent réussir sur ce marché doivent garder à l’esprit le « triangle d’optimisation » pour améliorer le classement de leurs produits dans les recherches.

2. Utilisez un nom de produit descriptif

Les titres de produits sont peut-être la partie la plus cruciale d’une liste de produits Walmart, car ils servent d’identifiants pour l’algorithme de recherche. Si votre produit n’est pas correctement étiqueté, le moteur de recherche ne l’identifiera pas lorsqu’un client recherchera ce produit. Les chances de l’annonce d’apparaître dans les recherches pertinentes sont alors vouées à diminuer.

Pour nommer efficacement les produits dans Walmart, respectez les meilleures pratiques de la plate-forme, telles que :

Le nom du produit doit comporter entre 50 et 75 caractères et être unique à Walmart. Ne copiez pas le même nom de produit sur Amazon ou sur votre propre site Web. Les vendeurs peuvent être pénalisés pour cette réplication s’ils sont découverts. Incluez les caractéristiques de définition, les numéros de modèle et les marques. Dans le même temps, n’allez pas trop loin avec les fonctionnalités – n’incluez que ce qui est pertinent. Utilisez la formule de nom de produit de Walmart ci-dessous pour vous démarquer dans les résultats de recherche de produits Walmart.

Marque + Groupe de tailles de vêtements (le cas échéant) + Définition de la qualité + Nom de l’article + Style (le cas échéant) + Nombre de paquets (le cas échéant)

La source

Pour plus de directives sur les titres de produits, consultez le guide de qualité des listes de Walmart.

3. Utilisez des mots-clés dans la description du produit

Une liste de produits Walmart est la section qui indique « À propos de cet article ». C’est lié au Contenu et découvrabilité partie du triangle d’optimisation SEO de Walmart. Selon le type de produit, cette section comprend des informations telles que les caractéristiques, les instructions d’entretien, la garantie et les expéditions et retours.

La description de votre produit doit inclure 3 à 10 caractéristiques clés et un paragraphe détaillé d’au moins 150 mots. Dans cette section, vous avez la possibilité d’utiliser des mots-clés et d’inclure des informations pertinentes sur les produits, afin que la liste soit plus susceptible d’apparaître sur les pages de recherche pertinentes.

Les clients se tourneront vers des descriptions avec des phrases clés indiquant qu’ils ont trouvé le bon produit. Ils apprécieront également une description avec une politique de retour claire, un élément que Walmart apprécie fortement dans les listes de produits.

Considérez la description du produit pour les « essuie-tout Bounty Select-A-Size ». L’annonce cible probablement le mot-clé « serviettes en papier », donc la description inclut ce mot-clé ainsi que d’autres informations utiles. Une recherche de « serviettes en papier » fait apparaître ce produit comme premier résultat, les efforts d’optimisation des mots clés de Bounty semblent donc fonctionner.

La recherche de mots clés est une partie importante de l’élaboration de bonnes descriptions de produits. Consultez cet article sur la recherche de mots clés pour commencer.

4. Catégorisez correctement les produits

Les catégories contiennent des informations structurées qui améliorent l’organisation des produits sur Walmart. Plus un produit est défini, plus il est facile à rechercher. L’image ci-dessous montre comment les annonces Walmart peuvent appartenir à autant de sous-catégories.

La source

L’utilisation de la bonne catégorie garantit que vos articles sont affectés à la bonne page de produit sur Walmart et fonctionnent mieux dans les résultats de recherche, contribuant ainsi à la Contenu et découvrabilité élément du triangle d’optimisation.

Walmart a un processus spécifique pour la catégorisation des produits que vous pouvez en savoir plus ici. Le marché propose également des ressources sur les directives de contenu pour différentes catégories de produits. Si vous avez déjà un compte vendeur Walmart, vous pouvez en savoir plus sur les différentes directives de contenu pour différentes catégories ici.

5. Fournissez des tonnes de détails sur les attributs du produit

Les attributs sont des caractéristiques supplémentaires d’un produit qui sont utilisées pour organiser et filtrer les produits. Ils contribuent à rendre les annonces plus visibles lorsque les clients effectuent des recherches. Les attributs contribuent à la Contenu et découvrabilité élément du triangle d’optimisation.

Spécifiez tous les attributs pertinents lors de la création de votre liste de produits pour vous assurer que vos produits s’affichent lorsque les clients les parcourent à l’aide de filtres en haut de la page de recherche. Choisir la bonne catégorie pour votre produit vous fournit le bon ensemble d’attributs pour l’article. Les exemples d’attributs incluent les spécifications techniques, la couleur et la taille.

Exemples d’attributs de produit

Lorsque vous configurez vos produits, la liste des attributs que vous pouvez inclure varie en fonction de leur catégorie ou type de produit : un téléviseur et un vêtement auront des attributs différents. Certains attributs peuvent être requis pour certains produits. Dans tous les cas, les remplir donnera à votre produit une meilleure chance d’apparaître dans les résultats de recherche pertinents.

Vous ne savez pas quels attributs inclure ? Consultez les annonces similaires à vos produits sur Walmart pour voir les attributs les plus pertinents qui sont utilisés dans la navigation de gauche pour avoir une idée de ce qu’il faut utiliser dans vos annonces.

6. Utilisez des images de haute qualité

Walmart priorise les annonces avec des images précises et de haute qualité dans le cadre de la Contenu et découvrabilité partie du triangle d’optimisation, et pour cause. Dans cette étude, les chercheurs ont découvert que des images de meilleure qualité aidaient à établir la confiance entre les acheteurs en ligne.

Exemple d’image de produit de haute qualité

L’algorithme de Walmart et les acheteurs seront plus susceptibles de se tourner vers votre annonce si elle suit les meilleures pratiques d’image du marché, telles que :

Incluez quatre images de produits professionnelles en haute résolution. La taille de l’image doit être d’au moins 1 000 x 1 000 pixels pour qu’elle soit belle même en cas de zoom avant. La couleur d’arrière-plan de l’image doit être blanche.

Tirez parti de la fonctionnalité Rich Media de Walmart, qui vous permet d’ajouter des médias tels que des vidéos de produits et des tableaux de tailles. Les vidéos de produits sont assez faciles à filmer de nos jours, et vous pouvez vous en sortir avec un petit budget et en utilisant un smartphone pour vos produits.

Les dropshippers Walmart peuvent avoir du mal à contrôler la qualité des images des produits. En effet, le fournisseur fournit les images et peut ne pas investir dans des images de qualité et détaillées. Dans ce cas, vous pouvez vous faire livrer les produits que vous avez choisis afin que vous puissiez les photographier, ou vous pouvez engager un photographe de produits professionnel.

7. Activer la livraison en 2 jours

Le moteur de recherche de Walmart priorise les produits livrés en 2 jours, car l’expédition rapide est liée au Offrir partie du triangle d’optimisation. Les options d’expédition rapide contribuent également à augmenter la visibilité de vos produits, car il existe un filtre pour les options d’expédition en haut des pages de catégorie que les acheteurs peuvent utiliser.

Pour être éligible à la livraison en 2 jours, les vendeurs doivent répondre à quatre critères principaux :

Expédition à tempsLivraison à tempsFournir un suivi valideAnnuler quelques commandes

En plus de ces critères, les vendeurs doivent :

Prouver que leur politique de retour et leur service client sont satisfaisants grâce aux avis et commentaires des clients.Être un vendeur Walmart Marketplace depuis au moins 90 jours ou avoir exécuté au moins 100 commandes

Le respect de ces critères montre que les vendeurs peuvent réellement proposer une expédition sous 2 jours aux clients.

Des services tels que Walmart Fulfillment Services et Deliverr peuvent vous aider à améliorer votre vitesse d’expédition et à fournir une livraison en 2 jours. L’externalisation de l’exécution vous donne également accès à des fonctionnalités telles que les produits sponsorisés, qui aident également les listes de produits à se classer plus haut.

En savoir plus sur les options d’expédition sur Walmart.

8. Gérez efficacement votre inventaire

Avoir vos articles populaires en stock signifie qu’ils apparaîtront toujours lorsque les clients effectueront une recherche, augmentant ainsi votre référencement Walmart. Cette gestion est vitale à la fois pour le Évaluations et commentaires et Offrir sections du triangle d’optimisation, alors assurez-vous que votre inventaire est toujours à jour, en particulier pour les produits qui se vendent rapidement.

Vérifiez l’état de votre flux d’inventaire pour vous assurer que votre inventaire est téléchargé et mis à jour régulièrement. Walmart met également en évidence certaines meilleures pratiques de gestion des stocks que les vendeurs doivent suivre :

Attribuez à chaque produit un numéro d’unité de gestion des stocks (SKU) pour vous aider à suivre vos articles et vos commandes.Utilisez la méthode du premier entré, premier sorti (FIFO) en vendant votre stock le plus ancien en premier. Cette méthode est la meilleure si vous proposez des denrées non périssables.Vérifiez fréquemment l’inventaire pour localiser les problèmes d’inventaire et les corriger avant qu’ils ne deviennent un problème généralisé.Utilisez une solution de gestion des stocks pour automatiser le processus. Vous pouvez en trouver un sur la liste des fournisseurs de solutions de Walmart.

De nombreux vendeurs vendent sur différents canaux et ont besoin d’un moyen de suivre leur inventaire sur plusieurs plateformes. Pensez à utiliser un outil d’exécution multicanal comme Sellbrite pour synchroniser votre inventaire et mettre à jour automatiquement l’inventaire sur tous les canaux que vous utilisez, afin de ne jamais être en rupture de stock.

9. Fixez des prix compétitifs pour les produits

Selon le Baymard Institute, 49 % des acheteurs en ligne ont cité le prix comme raison pour laquelle ils ont abandonné leur panier. Des prix compétitifs aident les vendeurs à améliorer leur Offrir, une partie importante du triangle d’optimisation du référencement de Walmart.

Bien que vos prix doivent être compétitifs, ne sous-estimez pas la valeur de votre produit pour avoir une chance d’atteindre les premières places dans les résultats de recherche. Concentrez-vous sur l’élaboration d’une stratégie de tarification qui fonctionne pour votre entreprise, vos clients et Walmart.

Les vendeurs peuvent également configurer des balises de prix réduit et de liquidation pour attirer l’attention des clients sur les prix promotionnels et accéder au tableau de bord des opportunités de tarification dans le Seller Center pour voir ce qui peut être amélioré.

10. Encouragez les évaluations et les critiques positives

Pour améliorer leur Évaluations et commentaires section du triangle d’optimisation, les vendeurs doivent se concentrer sur les expériences post-achat de leurs clients, et pas seulement sur les événements qui mènent à la vente. Le marché prend en compte les notes et les avis lors de la détermination des classements de recherche de produits.

Au-delà de l’algorithme de recherche, la recherche montre que les avis en ligne influencent les décisions d’achat de 93% des consommateurs. La conception du site de Walmart permet aux clients de rechercher ces évaluations avec des options de filtrage de produits.

Encouragez les commentaires positifs des clients en prenant des mesures pour éviter les incidents suivants :

Exemple d’avis et d’évaluations de clients sur une liste de produits Walmart

Les clients donnent des avis sur le produit et le service fourni par un vendeur. Encouragez les commentaires positifs des clients en fournissant un service de qualité afin de fournir une preuve sociale et de grimper dans les classements.

Profitez des ressources disponibles pour améliorer votre référencement Walmart

Vous n’avez pas à gérer seul tous les aspects de votre référencement Walmart. La place de marché propose de nombreuses ressources pour aider les vendeurs à créer les meilleures annonces possibles. Voici quelques ressources à essayer :

Qualité de l’annonce. Pour accéder à l’outil Listing Quality, connectez-vous à votre tableau de bord Seller Center et cliquez sur Growth Opportunities pour commencer à optimiser vos annonces.Examinateur Walmart Spark. La participation à ce programme peut vous aider à obtenir des notes et des avis plus rapidement.Badge Pro Vendeur. Ce badge est une marque d’excellence que les vendeurs devraient viser à avoir sur leurs annonces. Cela peut aider à générer des conversions et à améliorer la confiance des consommateurs.

Ces ressources, parmi d’autres proposées par Walmart, peuvent vous aider à augmenter vos ventes et à développer votre entreprise. Vous pouvez accéder à plus de ressources en cliquant sur le Opportunités de croissance onglet ici.