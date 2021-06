Walmart sera fermé le jour de Thanksgiving, vont-ils revenir aux achats 24h/24 ? 10z viral

Ces photos de Britney Spears et Katie Holmes n’ont rien à voir avec cette histoire, sauf qu’elles font leurs courses chez Walmart.

Au début de la pandémie, Walmart a réduit ses heures d’ouverture 24h/24 et 7j/7 à 7h00 à 20h30. En novembre, ils ont étendu leurs heures d’ouverture du soir à 23 heures et le samedi, ils ont changé leur heure d’ouverture à 6 heures du matin, les mardis de 6 heures à 7 heures étant réservés aux personnes âgées. Walmart vient d’annoncer que tous ses magasins aux États-Unis seront fermés le jour de Thanksgiving, ce qui marque la deuxième fois qu’ils ferment pour Thanksgiving. Le Black Friday, la plus grande journée de shopping de l’année, s’est glissée dans Thanksgiving pour certains détaillants, mais Walmart et Target y mettent un frein.

Comme en 2020, la société a annoncé qu’elle fermerait tous les magasins américains le 26 novembre en guise de « merci » à ses employés pour leur travail acharné tout au long de la pandémie de COVID-19 en cours. « Tout au long de la pandémie, nos associés ont été tout simplement héroïques dans la façon dont ils se sont mobilisés pour servir nos clients et leurs communautés. Sam Walton a déclaré: “Nos employés font la différence”, et cela n’a jamais été aussi vrai qu’aujourd’hui”, a déclaré Dacona Smith, vice-président exécutif et directeur de l’exploitation de Walmart US, dans un communiqué, citant le fondateur de la chaîne. “La fermeture de nos magasins le jour de Thanksgiving est une façon pour nous de dire” merci “à nos équipes pour leur dévouement et leur travail acharné cette année”, a ajouté Smith. “Nous espérons que tout le monde profitera de l’occasion pour être avec ses proches pendant ce qui est toujours un moment spécial.” En plus de clôturer pour Thanksgiving l’année dernière, Walmart a également annoncé qu’il avait distribué environ 428 millions de dollars de primes aux employés. Les primes, qui étaient une façon de remercier les employés « pour leurs contributions continues et leur dévouement au service des clients », ont été versées l’été dernier.

J’aimerais que Walmart ait également besoin de masques, mais c’est un problème différent et ce navire a navigué. Offrir des primes aux employés n’est pas la même chose que de payer un salaire décent et Walmart le sait. Ils peuvent dire qu’ils accordent des primes, mais à quel point cela profite-t-il au travailleur moyen ?

C’est une bonne chose que moins de gens aient à travailler au cimetière (je suppose que les magasins auront toujours du personnel de nettoyage ou un personnel réduit). De plus, il y a une pénurie de main-d’œuvre maintenant et moins de gens sont prêts à travailler la nuit. Il semble que les achats 24 heures sur 24 soient une chose du passé aux États-Unis. Même 7 à 11 magasins ne seront probablement pas ouverts tout le temps. Bien sûr, il y aura toujours d’autres commerces de proximité comme les stations-service comme Sheetz et Wawa, mais nous ne pourrons pas faire nos courses au milieu de la nuit. Je suis d’accord avec ça. Quand je vivais à l’étranger, les magasins étaient tous fermés le dimanche et cela semble être une façon plus douce de traiter les travailleurs de première ligne. Nous avons appris l’année dernière à quel point nous avons besoin et apprécions leur travail acharné.

