Walmart signe un protocole d’accord avec le Tamil Nadu pour soutenir le renforcement des capacités des petites entreprises

Walmart et Flipkart ont signé mercredi un protocole d’accord avec le département des micro, petites et moyennes entreprises du Tamil Nadu pour établir une coopération à long terme afin de fournir un soutien au renforcement des capacités des MPME de l’État.

Grâce au programme de développement des fournisseurs de Walmart Vriddhi (Walmart Vriddhi), dispensé par le partenaire de connaissances Swasti, les entrepreneurs et les petites entreprises recevront une formation gratuite, grâce à une approche d’apprentissage mixte.

Le programme offre des opportunités de rejoindre des canaux en ligne, hors ligne et d’exportation, et d’atteindre des marchés panindiens et mondiaux dans le cadre des chaînes d’approvisionnement de Walmart, Flipkart et d’autres entreprises de premier plan. Le programme organisera également des séminaires et des ateliers de formation pour permettre davantage la croissance et le développement des petites et moyennes entreprises de l’État.

Lors de la signature du protocole d’accord, le ministre en chef du Tamil Nadu, le député Staline, a déclaré : « Le Tamil Nadu abrite l’un des plus grands nombres de MPME du pays, réputées dans le monde entier pour la qualité de leurs produits et leur savoir-faire. Nos MPME sont l’épine dorsale de notre économie, et leur croissance est essentielle pour nous aider à réaliser notre vision de faire du Tamil Nadu une économie de 1 000 milliards de dollars d’ici 2030. Nous nous félicitons du protocole d’accord avec Walmart, Flipkart et Swasti, qui renforcera encore notre écosystème MPME et leur permettre de développer leurs activités grâce à l’accès au commerce de détail en ligne et hors ligne.

Nidhi Munjal, vice-président des services de partenariat international, Walmart, a déclaré : « Grâce à Walmart Vriddhi, nous sommes impatients de nous associer au gouvernement du Tamil Nadu et de soutenir ses efforts pour créer un écosystème de MPME robuste, en fournissant un accès potentiel aux marchés en ligne et hors ligne dans Inde et dans le monde, ainsi qu’une formation et un soutien locaux gratuits. Nous nous engageons à tripler nos exportations depuis l’Inde à 10 milliards de dollars par an d’ici 2027, et continuerons d’étendre notre soutien aux petites entreprises, leur permettant de se développer et de prospérer. »

