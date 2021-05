Walmart souligne les objectifs climatiques dans le cadre de la promotion de la “ durabilité ” des entreprises – WWD

Walmart envoie des messages pour que ses opérations soient entièrement renouvelables.

Le détaillant s’est associé à la société de services énergétiques ENGIE Amérique du Nord sur des projets éoliens pour canaliser l’énergie renouvelable vers «des centaines de magasins, clubs et centres de distribution» au Texas, dans le Dakota du Sud et en Oklahoma, selon les entreprises.

Cette décision intervient alors que Walmart s’est fixé comme objectif 2035 de devenir une «entreprise régénérative alimentée à 100% par une énergie renouvelable dans ses propres opérations». Le détaillant a également précédemment indiqué des objectifs visant à atteindre «zéro émission» dans l’ensemble de ses activités d’ici 2040.

«Sécuriser des transactions énergétiques innovantes et à grande échelle est une autre étape solide vers notre objectif d’être alimenté à 100% par une énergie renouvelable d’ici 2035 et d’atteindre zéro émission dans l’ensemble de nos opérations d’ici 2040», Mark Vanderhelm, vice-président de la gestion de l’énergie et des installations de Walmart Inc. , a écrit dans un article de blog d’entreprise.

«Avec un mélange d’infrastructure et d’innovation, nous pouvons donner l’exemple de ce qu’une entreprise peut faire pour évoluer vers un avenir plus propre», a-t-il écrit.

Le détaillant a déclaré qu’il dépendait de plus en plus des énergies renouvelables, qui représentaient 36% des besoins globaux en électricité en 2020, contre 29% en 2019.

L’énergie renouvelable devient généralement une composante croissante de l’approvisionnement en énergie dans les entreprises américaines, également à la lumière de ses coûts par rapport aux combustibles fossiles traditionnels. Le groupe international de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables a découvert dans un rapport de 2020 que si les sources solaires et éoliennes remplaçaient quelque 500 gigawatts de sources de charbon à prix élevé, cela permettrait d’économiser quelque 23 milliards de dollars en coûts annuels d’électricité.

«Il est évidemment important de s’attaquer à l’impact du réchauffement climatique sur l’environnement, mais il y a d’autres avantages qui expliquent pourquoi les énergies renouvelables devraient être l’avenir, et l’un d’eux est que les coûts peuvent être inférieurs et peuvent également générer des emplois», a déclaré Julio Sevilla. , professeur agrégé au département de marketing du Terry College of Business de l’Université de Géorgie.

L’action de Walmart intervient à un moment où l’administration du président Joe Biden, qui a décidé de rejoindre l’accord de Paris sur le climat, se fixe des objectifs généraux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre au cours de la prochaine décennie. De tels objectifs nécessitent généralement la participation des entreprises américaines, ont déclaré des experts.

“Le [Biden administration’s] Cet engagement signifie que tant au niveau gouvernemental que corporatif, nous devons aligner nos émissions sur les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris », a déclaré Tensie Whelan, professeur clinique de commerce et de société et directeur du NYU Stern Center for Sustainable Business.

«Et les investisseurs sont [also] commencer à prendre des engagements concernant la réduction des émissions de carbone des entreprises auxquelles ils accordent des prêts ou qui achètent des actions », a ajouté Whelan. «Et ils demandent de plus en plus de divulgation à ce sujet. Et ils pénalisent les entreprises qui ont une exposition problématique au charbon ou au pétrole. »

Le marketing d’entreprise autour de l’impact carbone des produits s’est amplifié ces dernières années, selon une étude 2020 du NYU Stern Center for Sustainable Business, avec des données de la société d’analyse de données IRI.

L’étude, qui a entrepris une analyse des produits commercialisés de manière durable et de la pratique consistant à ajouter des étiquettes carbone aux produits, a montré qu’en 2020, quelque 1,3 milliard de dollars de produits vendus aux États-Unis portaient ce type d’étiquetage indiquant qu’ils étaient fabriqués avec des énergies renouvelables.

Le billet de blog de Walmart portant son annonce sur les énergies renouvelables a été suivi d’une brève question de sondage demandant: «Sur la base de ces informations, êtes-vous d’accord pour dire que Walmart s’engage à fonctionner de manière plus durable?»

Dans l’ensemble, les consommateurs ont tendance à voir les opérations de l’entreprise de manière holistique, au lieu de séparer les actions environnementales des autres aspects des opérations commerciales, ont déclaré les experts.

«Il peut y avoir un décalage, en particulier pour les entreprises de réputation mitigée, entre les progrès réels accomplis par une entreprise et la façon dont cela se traduit en valeur indirecte par les réactions des parties prenantes à ces actions de développement durable», a déclaré CB Bhattacharya, titulaire de la chaire Zoffer en développement durable et l’éthique à la Katz Graduate School of Business de l’Université de Pittsburgh. Bhattacharya est également l’auteur de «Small Actions Big Difference», le livre de 2019 sur la durabilité des entreprises.