Walmart va cracher 10 millions de dollars après qu’une femme marche sur un ongle rouillé

Une femme de Caroline du Sud a reçu 10 millions de dollars d’un jury après avoir poursuivi Walmart parce qu’on lui avait imputé sa jambe droite après avoir marché sur une aiguille rouillée dans l’un des magasins de l’entreprise. April Jones a marché sur le clou dans un magasin Walmart de Florence, en Caroline du Sud, en 2015, et a déposé une plainte en 2017. La blessure a entraîné une infection grave et trois chirurgies d’amputation.

Jones a d’abord été amputé d’un orteil sur son pied droit, puis trois autres orteils ont été amputés, ne lui laissant que son gros orteil. Lors de la dernière intervention chirurgicale, sa jambe droite a été amputée au-dessus du genou. Elle a dû compter sur l’aide de ses enfants et a utilisé un fauteuil roulant exclusivement pendant trois ans, ont déclaré ses avocats du cabinet d’avocats Anastopoulo, rapporte The State. Jones prévoit d’utiliser le prix pour une prothèse de jambe et de mettre à jour sa maison pour la rendre plus accessible aux personnes handicapées. Elle utilisera également l’argent pour payer les factures médicales.

« Le jury a envoyé un message à Walmart selon lequel si vous entrez dans le comté de Florence et que vous blessez l’un des leurs, ils veilleront à ce que cette personne soit prise en charge », a déclaré Roy Willey, l’un des avocats de Jones. « Nous sommes éternellement reconnaissants. »

Le jury a délibéré pendant une heure et demie après le procès de cinq jours, a déclaré le cabinet d’avocats Anastopoulo. « La faiblesse du cas de Walmart, entre autres, était son incapacité à produire une vidéo qui, selon eux, montrait leur comportement conforme à une politique de l’entreprise appelant les employés à effectuer des balayages de sécurité réguliers », indique le communiqué de la société. « Aucune telle preuve n’a été présentée pendant la durée du procès de cinq jours. »

Cependant, il pourrait s’écouler un certain temps avant que Jones ne voie la récompense monétaire, car Walmart prévoit de déposer des requêtes après le procès. « Walmart travaille dur pour aider à garantir que tous les clients aient une expérience de magasinage en toute sécurité dans nos magasins », a déclaré la société dans un communiqué à The State. « Nous apprécions les services du jury, mais nous ne pensons pas que le verdict soit étayé par les preuves ou que la blessure de Mme Jones résulte de ce qui était allégué dans sa plainte. »

Ce n’est pas la seule grande victoire juridique pour un client Walmart cette semaine. À Mobile, en Alabama, Lesleigh Nurse a reçu 2,1 millions de dollars d’un jury. Elle a poursuivi Walmart en 2018 après qu’un employé l’a accusée de vol à l’étalage. Elle a même été arrêtée et sa photo d’identité a été prise avant l’abandon des poursuites pénales. Walmart a déclaré qu’il prévoyait également de déposer des requêtes après le procès dans cette affaire.

« Nous voulons que nos clients aient une expérience de magasinage sûre et agréable dans nos magasins », a déclaré Walmart, ancien WKRG. « Nous prenons des mesures pour aider à prévenir, identifier et gérer de manière appropriée les cas de vol, un problème pour tous les détaillants qui coûte à l’ensemble de l’économie américaine des dizaines de milliards de dollars chaque année. Nous continuons de croire que nos associés ont agi de manière appropriée. Nous ne le faisons pas. Je crois que le verdict est étayé par des preuves et que les dommages-intérêts accordés dépassent ce qui est autorisé par la loi. Nous déposerons des requêtes après le procès. »