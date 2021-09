Walmart va embaucher 20 000 employés de la chaîne d’approvisionnement avant les fêtes de fin d’année

Le logo de Walmart est visible à l’extérieur de l’un des magasins avant les vacances de Thanksgiving à Chicago, Illinois, États-Unis

Walmart Inc (WMT.N) a déclaré mercredi qu’il prévoyait d’embaucher 20 000 travailleurs dans sa division de la chaîne d’approvisionnement et d’augmenter les salaires avant la saison des fêtes chargée en anticipant une demande plus élevée.

Les postes, qui seront un mélange d’emplois à temps partiel et à temps plein, seraient embauchés dans plus de 250 centres de distribution, centres de distribution et bureaux de transport Walmart et Sam’s Club, a déclaré le détaillant dans un communiqué.

Le plus grand détaillant au monde a également embauché environ 20 000 travailleurs saisonniers l’année dernière dans ses centres de distribution de commerce électronique pour répondre à la demande des vacances.

Le salaire moyen des travailleurs de la chaîne d’approvisionnement serait de 20,37 $ l’heure, ajoute le communiqué, à comparer avec l’annonce par l’entreprise d’un salaire horaire moyen de 15,25 $ en février.

Walmart, cependant, n’a pas divulgué ses coûts pour la nouvelle embauche et les augmentations de salaire.

La décision de Walmart intervient alors que les détaillants à travers les États-Unis craignaient de ne pas avoir suffisamment de travailleurs dans les magasins et les entrepôts pendant la saison des achats des Fêtes en raison de la pénurie de main-d’œuvre à l’échelle nationale due à la pandémie, les incitant à augmenter les salaires cette année.

L’année dernière, de nombreuses entreprises américaines ont embauché des milliers de travailleurs saisonniers pour renforcer leurs centres de distribution et réduire les délais de livraison alors que les achats pour la saison des vacances se déplaçaient en grande partie en ligne en raison de la pandémie.