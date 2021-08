Walt Disco se produit en direct de Glasgow (Ecosse) pour SON Estrella Galicia

MADRID, 10 août (EUROPA PRESS) –

Le groupe post-punk Walt Disco, à travers une série de spectacles vivants de Glasgow (Ecosse), rejoint le casting international que SON Estrella Galicia présente avant leurs futures tournées en Espagne, diffusant leurs performances sur les chaînes numériques de la brasserie, pour lesquelles Katy J Pearson, The Ninth Wave, Lauran Hibberd et Queralt Lahoz se sont déjà produits.

Walt Disco, originaire de Glasgow, s’est formé en 2016 et leurs influences proviennent non seulement de la musique, mais aussi de concepts tels que l’amour, le glamour et l’androgynie.

En 2018, ils ont sorti leurs deux premiers singles ‘Dream Girl #2’ et ‘Drowning In Your Velvet Bed’, trois autres en 2019 ‘My Pop Sensibilities’, ‘Strange To Know Nothing’ et ‘Dancing Shoes Won’t Fix My Mind’ et , fin septembre 2020, son premier EP, ‘Young Hard And Handsome’. Il y a quelques jours, ils ont sorti leur dernier morceau, ‘Selfish Lover’.

Le direct de Starchild & The New Romantic, un projet de l’artiste et acteur multidisciplinaire Bryndon Cook qui vient de sortir son deuxième album, ‘Forever’, mettra un terme à ce projet musical de SON Estrella Galicia.