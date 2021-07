Walt Disney Company prend une décision majeure sur les vaccins de ses employés américains

La Walt Disney Company a pris une décision majeure concernant les vaccins Covid-19 dans les entreprises américaines. Dans un nouveau communiqué, la société a révélé qu’elle exigerait que les employés de ses propriétés américaines soient vaccinés. “Chez The Walt Disney Company, la sécurité et le bien-être de nos employés pendant la pandémie ont été et continuent d’être une priorité absolue”, a commencé le communiqué, par Variety.

«À cette fin, et sur la base des dernières recommandations des scientifiques, des responsables de la santé et de nos propres professionnels de la santé selon lesquelles le vaccin COVID-19 offre la meilleure protection contre les infections graves, nous exigeons que tous les employés horaires salariés et non syndiqués aux États-Unis travaillant sur l’un de nos sites soit complètement vacciné”, poursuit le communiqué. « Les employés qui ne sont pas déjà vaccinés et qui travaillent sur place auront 60 jours à compter d’aujourd’hui pour compléter leurs protocoles et tous les employés travaillant encore à domicile devront fournir une vérification de la vaccination avant leur retour, à quelques exceptions près. Nous avons également entamé des conversations sur ce sujet avec les syndicats représentant nos employés dans le cadre des conventions collectives. »

Je suis ravi que Walt Disney Company, ainsi que d’autres entités des secteurs privé et public, choisissent de faire de la santé, de la sécurité et du bien-être de leurs employés et invités une priorité absolue.https://t.co/xyLpYiFT8g – Le maire du comté d’Orange, Jerry L. Demings (@OCFLMayor) 30 juillet 2021

Enfin, l’entreprise a ajouté que ce ne seront pas seulement les employés actuels qui devraient être vaccinés. “De plus, toutes les nouvelles recrues devront être complètement vaccinées avant de commencer à travailler”, a expliqué la Walt Disney Company. « Les vaccins sont le meilleur outil dont nous disposons tous pour aider à contrôler cette pandémie mondiale et protéger nos employés. »

L’idée de l’exigence d’un vaccin a été un sujet brûlant ces derniers temps, le président Biden ayant récemment instauré un mandat de vaccin pour les employés fédéraux qui n’exige pas techniquement la vaccination, mais l’encourage fortement. Lors de l’annonce de la nouvelle politique de son administration, Biden a déclaré: “Il s’agit littéralement de la vie et de la mort.” Le président américain a ajouté : « C’est de cela qu’il s’agit. Vous savez et je sais, les gens parlent de liberté. Mais j’ai appris en grandissant, de l’école et de mes parents : avec la liberté vient la responsabilité.

Il a également révélé des incitations financières pour les citoyens qui se font vacciner et a déclaré: “Je sais que payer des personnes pour se faire vacciner peut sembler injuste pour les personnes qui se sont déjà fait vacciner. Mais voici l’accord, si les incitations nous aident à vaincre ce virus, je pense que nous devrions Utilise les.” Il a ajouté : « Nous en bénéficions tous si nous pouvons faire vacciner davantage de personnes. »