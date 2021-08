Walt Disney World a publié les prix de ses nouveaux laissez-passer annuels et ils ne sont pas bon marché

Doom a tout changé en 1993, et la technologie derrière Doom allait alimenter d’innombrables mods, jeux de fans et versions commerciales complètes. Cependant, comme toujours, le temps avance et ce qui était autrefois à la pointe devient l’actualité d’hier. Pourtant, en ce moment en 2021, un petit groupe de développeurs travaille dur sur un nouveau […] More