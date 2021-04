Walt Disney World: un signe que les choses redeviennent normales après un an de changements pandémiques

Bien que Disney World puisse être un peu relaxant, ne vous attendez pas à ce que ce soit le cas lorsque Disneyland rouvrira dans un peu plus d’une semaine. La Californie a été beaucoup plus stricte que la Floride en ce qui concerne la pandémie et, bien que l’État autorise enfin la réouverture des parcs à thème, bon nombre des règles que ces parcs doivent respecter sont toujours importantes. Pourtant, le fait que la Californie laisse Disneyland ouvrir du tout, et que Walt Disney World devient lentement plus reconnaissable, sont des étapes positives.