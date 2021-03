Walt Disney World vient de franchir une étape majeure vers la fin des MagicBands

Depuis l’ouverture d’Epcot il y a près de 40 ans, Walt Disney World s’est présenté non seulement comme une destination de vacances, mais aussi comme une destination de vacances. Il n’est pas vraiment nécessaire d’aller nulle part ailleurs lorsque vous êtes à Disney World, car les parcs à thème, les boutiques, les restaurants et tout ce que vous voudrez peut-être faire sont tous disponibles au même endroit. Avec autant de disponibles, rendre tout cela facile et accessible était une priorité majeure, et Disney World a donc présenté le MagicBand, une puce RFID sur un bracelet qui fonctionnait comme tout, de votre ticket de parc à la clé de votre chambre en passant par votre carte de crédit. Mais après moins d’une décennie d’utilisation régulière, les Magicbands sont apparemment en voie de disparition, et ce processus a vraiment commencé aujourd’hui.