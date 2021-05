Walt Disney World vient de mettre un autre clou dans le cercueil de MagicBands

Si vous êtes allé à Walt Disney World et avez séjourné dans un hôtel de villégiature Walt Disney World à tout moment au cours des dernières années, alors vous connaissez le MagicBand. Cet article, porté à votre poignet, était votre accès simple à tout ce dont vous aviez besoin chez Walt Disney World. Il fonctionnait comme votre ticket de parc, la clé de votre chambre d’hôtel et même votre mode de paiement pour la nourriture et les marchandises. Cela vous permet de tout faire de manière propre et simple, mais même si les MagicBands ont rendu les choses faciles et constituaient également une opportunité de marchandise pour le complexe, ils sont en train d’être supprimés et Walt Disney World vient de faire un autre pas vers leur fin parce que en août, ils ne seront pas remis aux détenteurs d’un laissez-passer annuel.