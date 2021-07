WALTER de NXT UK souffre d’une blessure légitime reportant le match revanche d’Ilja Dragunov

Le très attendu match WALTER contre Ilja Dragunov II pour le championnat NXT UK a été reporté.

Une conférence de presse – où talkSPORT était présent – ​​a eu lieu lors de l’épisode de NXT UK d’hier soir, mais plus tard dans l’émission, il a été révélé que WALTER s’était blessé à la main et qu’il ne pourra pas participer au match prévu la semaine prochaine.

WALTER et Ilja Dragunov ont eu un classique instantané

talkSPORT comprend que la blessure s’est produite lors des récents “camps d’entraînement” organisés par la WWE pour préparer leurs superstars à retourner sur la route et à se produire devant les fans.

Ce n’est pas une “mauvaise” blessure, nous dit-on, mais assez pour l’empêcher d’affronter un match aussi important.

La plus longue championne féminine de SmackDown en titre de tous les temps, Bayley, a également été victime d’une blessure au cours de ces camps d’entraînement et elle sera absente pendant environ neuf mois avec une rumeur de blessure au LCA. Elle a été opérée cette semaine.

Avec le report de ce match et la levée des restrictions COVID le 19 juillet, la chance qu’ils le jouent devant des fans semble désormais une possibilité très réelle.

NXT UK n’a pas encore annoncé son intention de prendre la route et ils ont réussi à faire des studios BT Sport leur domicile pendant la pandémie.

À l’origine, la marque a pris une pause de six mois lors du verrouillage initial au Royaume-Uni, mais depuis son retour, WALTER et Dragunov ont sans doute eu le match de l’ère pandémique et quelques combats entre Kay Lee Ray et Meiko Satomura ont vraiment mis en lumière le marque.

WWE

Triple H est un grand fan de WALTER

WALTER est actuellement champion depuis plus de 800 jours. Il a pris le titre de Pete Dunne à NXT TakeOver: New York en 2019.

De nombreux fans attendent que l’Autrichien commence à faire des apparitions aux États-Unis dans NXT ou sur la liste principale, mais WALTER a déclaré à talkSPORT qu’il n’avait pas l’intention de faire ce mouvement de manière permanente.

« Je ferais partie de la liste principale à un moment donné, mais je ne déménagerais pas en Amérique. Déménager en Amérique n’est pas pour moi. Le style de vie américain n’est pas pour moi. Non, je ne pouvais pas imaginer ça. Quand il s’agit de ça, je reste où je suis.

« Mais, je suis capable de monter dans un avion ! [laughs]. “

WWE

WALTER, champion britannique de NXT, avec Alex McCarthy de talkSPORT