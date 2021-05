Walter Hussman Jr. s’est opposé à l’embauche de Hannah-Jones par l’UNC .

Lorsque Nikole Hannah Jones a été embauchée en tant que chaire Knight en journalisme racial et d’investigation à la Hussman School of Media and Journalism de l’Université de Caroline du Nord-Chapel Hill, elle n’a pas été titularisée, même si ce poste était historiquement permanent. Un nouveau rapport de l’Assemblée indique qu’un donateur majeur du collège – en fait, le mégadonneur même dont le nom porte le nom de l’école – était un opposant très virulent à l’embauche d’Hannah-Jones.

En 2019, éditeur de journaux Walter Hussman Jr., diplômé de l’école de journalisme UNC-Chapel Hill, a fait don de 25 millions de dollars à son alma mater, et en guise de remerciement, le collège a été nommé d’après lui et sa « déclaration de valeurs fondamentales » qu’il avait longtemps publiée le deuxième Une page des journaux de son entreprise était accrochée au mur à l’entrée du collège.

Selon l’Assemblée, Hussman avait de fortes réserves quant à l’embauche d’Hannah-Jones par le collège et a exprimé ses inquiétudes auprès des dirigeants de l’université. Quatre sources universitaires ont parlé à l’Assemblée sous couvert d’anonymat et ont fourni des copies des courriels que Hussman avait envoyés à divers responsables de l’UNC.

«Je m’inquiète de la controverse liée au lien entre l’école de journalisme de l’UNC et le projet 1619», a écrit Hussman dans un e-mail de décembre dernier, affirmant qu’il considérait Hannah-Jones comme ne «poussant pas à trouver les vrais faits historiques» comme d’autres historiens qu’il louait. , mais plutôt “[b]Selon ses propres mots, beaucoup concluront qu’elle essaie de faire avancer un programme, et ils supposeront qu’elle manipule des faits historiques pour le soutenir.

L'”espoir et la vision” de Hussman pour le collège étaient qu’il soit “le champion des reportages objectifs et impartiaux et de la séparation des informations et des opinions”, a-t-il écrit, mais il craignait que “cette controverse possible et inutile ne l’éclipse”.

Ses objections n’étaient pas suffisantes pour l’empêcher d’être embauchée, mais malgré les recommandations de la faculté d’offrir le mandat à Hannah-Jones, cela ne s’est pas produit :

Malgré les inquiétudes de Hussman, [Susan King, the Dean of the UNC Journalism School] a continué à poursuivre Hannah-Jones. Après qu’un long processus professoral et administratif ait recommandé la permanence, Chuck Duckett, membre du conseil d’administration, a soulevé des questions et demandé plus de temps pour obtenir des réponses. L’université a plutôt offert un engagement de durée déterminée de cinq ans – sans mandat – à Hannah-Jones.

Hussman a confirmé le contenu de ses e-mails lorsqu’il a été contacté pour commentaires, affirmant que son don n’avait pas été fait pour « influencer la politique universitaire », mais plutôt, « nous essayons de promouvoir ce que nous pensons être du bon journalisme ».

L’UNC Hussman School présente actuellement l’embauche d’Hannah-Jones – elle-même une ancienne élève de l’UNC – sur sa page d’accueil, vantant son prix Pulitzer et sa bourse MacArthur Genius.

La décision d’offrir à Hannah-Jones la chaire Knight mais sans mandat a été condamnée par l’Association nationale des journalistes noirs, avec le président de l’association Dorothée Tucker tendre la main à l’UNC pour savoir pourquoi elle s’est vu refuser la titularisation.

Hannah-Jones a retenu les services d’un conseiller juridique pour répondre à la décision du conseil d’administration de l’UNC de ne pas lui offrir son mandat.

“Je n’avais aucune envie d’apporter des troubles ou une tempête politique à l’université que j’aime”, a-t-elle déclaré dans un communiqué publié sur le site Web du NAACP Legal Defence Fund, “mais je suis obligée de lutter contre une vague de répression anti-démocratique qui cherche à interdire le libre échange d’idées, à faire taire les voix noires et à refroidir la liberté d’expression.

Avez-vous une astuce que nous devrions savoir? [email protected]