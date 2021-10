Walter Kirn : La vision dominante de l’Amérique centrale est devenue « simpliste et hostile »

Le romancier Walter Kirn s’est joint à « Tucker Carlson Today » de Fox Nation pour une discussion sur l’état des relations communautaires dans une Amérique de plus en plus divisée.

Kirn, auteur de plusieurs livres dont « Up in the Air », qui a été transformé en un film primé mettant en vedette George Clooney, a déclaré à l’animateur Tucker Carlson que son travail l’avait emmené à des dizaines de milliers de kilomètres à travers le pays – et qu’en le faisant , il voit les habitants de l’Amérique centrale rester relativement les mêmes que les élites et les citadins au lieu de changer leur vision de leurs compatriotes.

« Je me considère comme un correspondant étranger aux États-Unis. Je prétends que c’est un pays que je ne connais pas et j’essaie de le connaître comme si j’avais atterri ici de Mars. Heureusement, je connais déjà la langue , » il a dit.

« Mais je considère que c’est le travail d’un romancier de transcender les frontières, d’apprendre à connaître des gens de toutes les classes, de tous les horizons, de toutes les professions. Et je suis aussi une personne qui aime conduire, donc je passe environ 30 000 miles par an … juste frapper à la porte autour, en parlant à qui veut me parler. »

Kirn, qui fait exactement cela depuis environ 35 ans, a déclaré que le pays avait en effet changé :

« Les États-Unis sont un endroit qui, même s’il semble homogène dans les médias, a beaucoup de poches et beaucoup de différences – les accents et les manières régionales et les produits alimentaires et ainsi de suite, sont devenus un peu homogènes en raison de à une sorte de corporatisation de la vie quotidienne », a-t-il déclaré.

« Mais quand même, quand vous arrivez sur le terrain et que vous allez de l’Utah à l’Alabama, disons, vous rencontrez peut-être 30 petits pays différents. »

« Ces endroits, je pense, sont devenus presque invisibles pour nous, car cette chose COVID a frappé. Nous ne voyageons plus autant qu’avant. Nous ne conduisons pas. Nous ne parlons pas à des étrangers . Nous entendons beaucoup dans les nouvelles sur, oh, les non vaccinés, ou l’électeur Trump, ou le redneck – les gens qui vivent réellement sous les routes aériennes. Et ils sont blâmés pour beaucoup. Ils sont étant accusé de ne pas soutenir toutes sortes d’édits nationaux et gouvernementaux. »

Avec ce changement de sentiment national, Kirn a déclaré que les habitants de l’Amérique centrale se sentent donc « victimisés par la culture en général » et quelque peu réduits au silence par l’importance géopolitique côtière.

« Donc, si vous demandez comment le pays a changé, ce n’est pas tant que la réalité de la vie des gens a changé. C’est que notre vision de leur sort est devenue très simpliste et hostile, je pense », a-t-il déclaré.

