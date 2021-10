Walter Mercado et d’autres icônes latines connues pour leur style légendaire

Voici le thé…

Une robe structurée simple, des accessoires délicats et un maquillage minimal suffisent à placer une célébrité sur la meilleure liste de robes. Après tout, la tenue vestimentaire est considérée comme intemporelle.

Cependant, lorsqu’il s’agit de maîtriser l’art de la mode, personne ne le fait comme les stars de Latinx. Est-ce une déclaration audacieuse? Absolument, mais cela sonne vrai lorsque vous examinez de plus près les icônes dont le style s’est avéré tout aussi grandiose que leur art.

Exemple concret ? Des légendes telles que Juan Gabriel, Celia Cruz et Selena quintanilla a laissé une marque indélébile dans l’industrie de la musique et de la mode. Les interprètes célèbres ont illuminé la scène avec leurs chansons électrisantes et leurs tenues uniques – qui étaient généralement éblouies de partout.

En fait, Selena était le cerveau derrière certains de ses looks les plus mémorables, y compris la combinaison violette emblématique qu’elle portait lors de son dernier grand concert avant sa mort prématurée en 1995.

Célèbre astrologue Walter Mercado non seulement séduit ses fans avec ses lectures élaborées, mais ses capes flamboyantes et ses costumes ornés étaient vraiment envoûtants. Les tenues flashy, qui sont devenues le style de signature de Walter, ont parfaitement complété son personnage plus grand que nature.