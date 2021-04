Walter Mondale: un ancien vice-président américain décède à l’âge de 93 ans, annonce sa famille | Monde | Nouvelles

M. Mondale était le 39e candidat du président américain Jimmy Carter lors de sa candidature aux élections de 1976 et de sa défaite en 1980. Il est décédé lundi à Minneapolis.

M. Carter a qualifié M. Mondale de “meilleur vice-président de l’histoire de notre pays”.

Dans une déclaration, M. Carter l’a décrit comme “un partenaire inestimable et un serviteur compétent du peuple du Minnesota, des États-Unis et du monde”.

Le démocrate a ajouté: “Rosalynn et moi nous joignons à tous les Américains pour remercier pour sa vie exemplaire, et nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille.”