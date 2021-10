Walter Smith a transformé Cristiano Ronaldo de joueur frustrant en joueur de l’équipe de Manchester United en laissant ses coéquipiers le salir à l’entraînement

Walter Smith a été crédité comme l’homme qui a changé Cristiano Ronaldo d’un filou égoïste en meilleur joueur du monde à Manchester United.

La légende du football écossais Smith est malheureusement décédée mardi à l’âge de 73 ans, et il laisse un héritage durable sur le jeu avec des sorts de gestion aux Rangers, à Everton et en Écosse.

.

Smith était l’un des managers les plus emblématiques de Grande-Bretagne

.

Smith et Ferguson remontent à loin, les légendes écossaises travaillant avec l’équipe nationale et à Manchester United

Les hommages ont afflué pour l’emblématique Ibrox, notamment de l’animateur de talkSPORT, Ally McCoist, qui a décrit Smith comme «le meilleur mari, le meilleur père, le meilleur ami».

La carrière d’histoire de Smith ne s’est pas limitée au nord de la frontière, car il a passé du temps en tant que manager du côté de la Premier League Everton, ainsi qu’assistant de Sir Alex Ferguson à Manchester United.

Smith s’est associé à un bon ami et légende de United Ferguson en tant que n ° 2 de l’équipe nationale écossaise lors de la Coupe du monde 1986, et ils se sont ensuite réunis à Old Trafford.

Smith n’était à United que pendant une brève période à la fin de la saison 2003/04 avant d’être lui-même nommé manager de l’Écosse, mais son impact sur un certain joueur – et par conséquent, le monde du football – était vaste.

Cristiano Ronaldo avait signé pour United au cours de l’été 2003 du Sporting Lisbonne en tant qu’adolescent au visage frais avec le monde à ses pieds.

Cristiano Ronaldo a rejoint le Sporting beaucoup moins accompli que le joueur que nous voyons aujourd’hui

Ronaldo était strictement des compétences et des astuces après son arrivée, et Smith a été crucial pour le convertir en sans doute le plus grand buteur du match.

L’ancien milieu de terrain de United, Darren Fletcher, a raconté à quel point quelque chose devait changer avec Ronaldo, et Smith a été le déclencheur.

« Vous pouviez voir ce gamin charismatique, vous pouviez voir la capacité, vous pouviez voir la volonté de devenir le meilleur joueur du monde », a expliqué Fletcher.

«Mais il a frustré la vie de tout le monde. Tout le monde pensait s’il pouvait apprendre…

« Finalement, Walter Smith est arrivé et a décidé de ne pas commettre de fautes à l’entraînement.

« En général, je pense que le seul but était pour Ronaldo. Donc, quand Ronaldo fait ses compétences, ne passe pas le ballon et ne prend pas le mick, les gars lui font une faute.

.

Ferguson a transformé Ronaldo en vainqueur du Ballon d’Or, mais Smith a également joué un grand rôle

.

Smith a travaillé en arrière-plan à Man United pour aider à faire de Ronaldo l’un des plus grands joueurs de football de tous les temps

« Avant, les six premiers mois de la saison, il y avait des fautes comme on pouvait s’y attendre, et Walter a dit: » Non, pas de fautes « .

« Pendant deux semaines, Ronaldo s’arrachait les cheveux et il devenait fou. »

« Saison ouverte. Frappe le. »

Fletcher se souvient alors de la façon dont la superstar portugaise a soudainement actionné un interrupteur et a commencé sa transformation en six fois Champions League et cinq fois Ballon d’Or.

GETTY

Ronaldo aurait-il été nommé meilleur joueur du monde à cinq reprises sans Smith ?

.

Les Rangers et la légende écossaise Walter Smith ont également laissé leur empreinte sur le football anglais

« Que se passe-t-il au bout de quelques semaines ? Ronaldo commence à déplacer le ballon parce qu’il en a marre de se faire botter », se souvient Fletcher.

«Maintenant, il commence à jouer à une ou deux touches et à courir, maintenant il commence à marquer des buts.

« Maintenant, ça commence à cliquer dans sa tête: ‘Je commence à marquer plus de buts, maintenant je commence à avoir un impact dans les matchs’.

« C’était le début de la transition de Ronaldo. »

Et c’était grâce au génie de la gestion des hommes de feu le grand Walter Smith.

Son mandat bref mais percutant au club s’est terminé lorsque United a remporté la FA Cup, nul autre que Ronaldo marquant le premier match lors d’une victoire 3-0 contre Millwall…