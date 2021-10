Walter Smith: le grand footballeur et ancien homme de Manchester United décède – Man United News And Transfer News

La légende du football écossais, Walter Smith, est malheureusement décédé à l’âge de 73 ans.

Smith est surtout connu pour son passage chez les Rangers, où il a inscrit son nom fermement dans les livres d’histoire avec 21 trophées stupéfiants sur deux sorts.

Son premier sort (de 1991 à 1998) l’a vu remporter sept titres de champion d’affilée alors qu’il faisait des Rangers la force dominante du football écossais dans les années 90.

En quittant le club d’Ibrox, il a connu des périodes avec Everton (1998-2002) et l’équipe nationale écossaise (2004-2007).

Entre les deux, il y avait un sort en tant qu’assistant du vieil ami Sir Alex Ferguson à Manchester United.

Smith avait déjà travaillé avec Ferguson avec l’équipe nationale écossaise deux décennies plus tôt et, bien qu’il n’ait passé que peu de temps à Old Trafford, a laissé une grande impression.

Sir Alex a dirigé les hommages à son ancien collègue et ami de toujours :

« Il n’était à United que peu de temps, mais il était fantastique. J’ai perdu Carlos Queiroz contre le Real Madrid, et je savais que j’avais besoin d’un assistant, alors j’ai téléphoné à Walter à ce sujet et il est venu pendant six mois et nous a aidés à gagner la FA Cup contre Millwall.

« Il avait un lien merveilleux avec les gens parce qu’il était un grand auditeur, c’était l’une de ses plus grandes qualités.

«Il écoutait et montrait de l’intérêt pour les gens et aidait tout le monde qu’il pouvait. C’est une telle perte pour le jeu et pour tous ceux qui l’ont connu. J’offre mes plus sincères condoléances à son épouse Ethel et à ses deux fils Neil et Steven. Il va beaucoup me manquer.

Son passage à Old Trafford lui a permis d’aider l’équipe à remporter la FA Cup 2004 contre Millwall et il a également été le principal catalyseur de la signature de Wayne Rooney, qui allait devenir le meilleur buteur de United.

Smith a terminé sa brillante carrière dans son foyer spirituel, les Rangers, où entre 2007 et 2011, il a remis huit autres trophées ainsi qu’une apparition en finale de la Coupe UEFA en 2008.