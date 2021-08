Walter Yetnikoff, président historique de CBS Records, décède à 87 ans

Walter Yetnikoff, le roi de longue date de CBS Records et ancêtre de Sony Music Entertainment, est décédé à 87 ans.

Walter Yetnikoff, l’ancien président acariâtre, illustre et au succès fou de CBS Records, est décédé à 87 ans. Le décès a été signalé pour la première fois par Variety, citant la confirmation de l’épouse de Walter, Lynda.

Au cours de son mandat de longue date au sein de CBS Records, qui est ensuite devenu Sony Music Entertainment, Yetnikoff a guidé et supervisé la carrière de méga-stars comme Michael Jackson, Billy Joel, Barbra Streisand, Paul McCartney, Earth, Wind & Fire, “Weird Al » Yankovic et Bruce Springsteen. Et ce n’étaient que les plus grandes stars, faisant partie d’une période extrêmement rentable – et en croissance rapide – chez la major.

De l’avis de tous, Yetnikoff a dirigé un règne haut en couleurs chez CBS, où il était connu pour sa personnalité fougueuse, son éthique de travail acharné et son sens aigu des affaires. Fervent défenseur de ses artistes, Yetnikoff est célèbre pour avoir forcé MTV à jouer “Billie Jean” de Michael Jackson, brisant efficacement la barrière de couleur tacite sur le réseau vidéo. Jackson, dont les albums Off the Wall et Thriller sont sortis sous la présidence de Yetnikoff, est finalement devenu un incontournable de MTV et un ami de longue date de l’exécutif.

Pendant son règne, Yetnikoff était largement considéré comme l’une des figures les plus puissantes de l’industrie du disque – sinon la figure la plus puissante, point final. Yetnikoff a présidé CBS Records entre 1975 et 1990 et a aidé à structurer la vente de CBS Records à Sony Corp. en 1988. Peu de temps après, cependant, Yetnikoff a cédé le pouvoir à un autre patron de label coloré, Tommy Mottola.

En fin de compte, Yetnikoff a accusé Mottola de l’avoir poignardé dans le dos en s’attirant les faveurs des nouveaux patrons japonais, qui se sont peut-être hérissés du style étrange et égocentrique de Yetnikoff. Ajoutant à la piqûre, Yetnikoff a amené Mottola dans le giron de CBS quelques années plus tôt.

Soit dit en passant, Yetnikoff a débuté chez CBS Records en 1961 dans le service juridique du label. Dix ans plus tard, il dirigeait CBS Records International, où il était crédité d’avoir considérablement augmenté les revenus mondiaux du label. En 1975, Yetnikoff était monté à la tête du label, prenant la place autrefois occupée par l’évincé Clive Davis.

Yetnikoff, né en 1933 dans le quartier de Brownsville à Brooklyn, vient de manquer son 88e anniversaire. On ne sait pas ce qui a causé sa mort, bien que l’ex-président ait lutté à la fois contre la dépendance à l’alcool et à la cocaïne. Le Juif Yetnikoff a crédité un prêtre catholique, le père Vincente Puma, de l’avoir aidé à combattre ces démons de dépendance ; il a ensuite redonné à un centre de récupération fondé par Puma.

« Il serait plus facile pour le pape de se convertir à l’islam que pour moi de devenir catholique », a écrit Yetnikoff à propos de Puma dans son autobiographie de 2004, Howling at the Moon. “Mais cela ne m’a pas empêché de fréquenter un prêtre qui comprenait le besoin de rédemption.”