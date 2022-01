Walton Goggins partage de rares clichés de son fils pour marquer son 11e anniversaire

L’acteur Walton Goggins est devenu inhabituellement personnel sur Instagram ce week-end en l’honneur de l’anniversaire de son fils. Agustus Goggins a eu 11 ans le samedi 1er janvier et il a eu une célébration que tout le monde envierait. Goggins a partagé les faits saillants avec ses abonnés sur les réseaux sociaux.

« Ce gars… 11 ans aujourd’hui… Tir à l’arc à cheval, gâteau et tout le reste. Gatdamn je t’aime gamin ! » Goggins partage Augustus avec sa femme, la réalisatrice Nadia Conners. Ils se sont mariés en août 2011, quelques mois seulement après la naissance d’Augustus. Les fans ont posté leurs propres vœux de joyeux anniversaire et ont adoré Augustus dans les commentaires.

« On dirait une journée épique ! Joyeux anniversaire Augustus ! » une personne a écrit. Un autre a ajouté : « Joyeux anniversaire et nouvel an mes amis », tandis qu’un troisième a demandé à Goggins : « Puis-je être votre enfant ? Votre enfant de 65 ans ?

Goggins est surtout connu pour ses rôles dans des films, notamment des succès comme Django Unchained de Quentin Tarantino et The Hateful Eight. Il est également apparu dans des films salués comme Lincoln et des films de franchise à succès comme Predators, Maze Runner: The Death Cure, Tomb Raider et Ant-Man and the Wasp.

Sur le petit écran, Goggins a joué dans la sitcom de courte durée mais bien-aimée The Unicorn sur CBS. Il est également connu pour ses rôles dans The Shield, Justified, Vice Principals, Sons of Anarchy et The Righteous Gemstones, entre autres. L’année dernière, il a prêté sa voix à la série animée acclamée d’Amazon Invincible, et il semble qu’il reviendra dans la série cette année lors de la première de la saison 2.

Hors écran, Goggins est connu pour être franc sur les réseaux sociaux, où il a développé un énorme succès pour son travail de photographie. La première femme de Goggins possédait une entreprise de promenade de chiens à Los Angeles, mais elle s’est suicidée en 2004. Il a semblé réfléchir à ce chagrin dans son blog des années plus tard, lorsqu’il a fait une pause dans son activité pour voyager à travers l’Inde en prenant des photos.

Selon une interview avec Military.com, Goggins et Conners étaient ensemble depuis longtemps avant leur mariage, et Augustus, alors âgé de 7 mois, a été le témoin de Goggins lors de la cérémonie. Il a déclaré au média: « Ironiquement, je crois que l’amour est le grand déclencheur. Il y a une raison pour laquelle la chanson dit: » Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’amour, tout ce dont vous avez besoin, c’est d’amour. C’est puissant et c’est peut-être aussi simple que ça. »