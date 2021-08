Wanaka Farm s’associe à DuckDAO pour alimenter l’expansion ⋆ Crypto new media

in

En tant que plate-forme d’incubation solide pour les projets d’actifs numériques, DuckDAO est ravi d’annoncer des nouvelles de sa collaboration stratégique avec Wanaka Farm, un jeu vidéo décentralisé de premier plan qui offre une expérience agricole réelle aux utilisateurs.

Le partenariat peut être considéré comme un développement précieux pour la communauté Wanaka alors qu’il se précipite vers l’événement de lancement imminent du jeton WANA. Cette intégration aidera DuckDAO à explorer davantage le cluster de jeu alimenté par la blockchain avec le soutien constant de l’écosystème Wanaka Farm.

Selon le rapport, DuckDAO soutiendra les programmes de collecte de fonds pour le projet Wanaka Farm afin que ce dernier puisse renforcer son emprise dans l’industrie. En les invitant à collaborer, DuckDAO aidera Wanaka Farm à améliorer le niveau de leur cluster de jeu grâce aux outils et services de haute technologie de la plate-forme.

Le 29 août, DuckDAO tiendra un IDO remboursable pour Wanaka Farms sur le portail DuckSTARTER. Le processus de liste blanche commencera à partir du 22 août 2021 et se poursuivra jusqu’au 27 août 2021. L’ensemble de la liste blanche sera canalisé par les experts de Wanaka Farm et les utilisateurs intéressés devront remplir les exigences KYC pour utiliser le portail DuckSTARTER. Pour attirer le soutien des investisseurs, DuckSTARTER offrira une allocation réservée aux premiers participants et partisans du projet Wanaka Farm. Les investisseurs auront une chance spéciale de réclamer des jetons WANA. Pour célébrer le partenariat, Wanaka Farm a également décidé de lancer un événement juteux pour les utilisateurs. Le portail offrira un ensemble limité de 100 canards DuckDAO aux gagnants.

S’inspirant de la beauté naturelle de la ville de Wanaka en Nouvelle-Zélande, Wanaka Farm est un jeu populaire dans l’espace blockchain. Ici, les joueurs s’adonnent à une expérience de jeu immersive imitant la vie d’un agriculteur heureux. Les joueurs cultivent des terres, des fermes agricoles, des animaux de compagnie et décorent leurs terres virtuelles avec des éléments surprenants. Les produits du jeu créés par les joueurs fonctionnent comme des actifs échangeables sur l’espace de marché de Wanaka. Le jeu aide à construire un canal économique réel au sein de l’interface virtuelle de la ferme.