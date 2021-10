Wanchain ajoute Polkadot à sa liste croissante de chaînes de blocs prises en charge dans son infrastructure inter-chaînes

Dans la dernière extension de la liste des réseaux pris en charge, Wanchain a intégré son infrastructure inter-chaînes non dépositaire au réseau multi-chaînes hétérogène fragmenté de Polkadot.

Wanchain fait partie des différents projets de blockchain cherchant à supprimer la barrière entre les blockchains en permettant aux utilisateurs de transférer et d’utiliser des actifs sur plusieurs blockchains.

En plus d’intégrer Polkadot dans son infrastructure, Wanchain a également établi plusieurs ponts directs qui relient Polkadot à d’autres blockchains telles que Moonriver, Ethereum et Avalanche.

Polkadot est un réseau de blockchain multichaîne hétérogène fragmenté. Il permet l’interaction de réseaux externes et de parachutes personnalisés.

En intégrant Polkadot à diverses blockchains, Wanchain permet aux développeurs sur ces blockchains intégrées de pouvoir créer des applications décentralisées (dApps) à l’aide de DOT, qui est le jeton natif de Polkadot.

Dans un commentaire, le vice-président du développement commercial et des opérations de Wanchain, Li Ni, a déclaré :

«Nous sommes fermement convaincus que la technologie blockchain ne sera adoptée par le grand public que lorsque les actifs, les données, les commandes et les utilisateurs ne seront plus isolés sur une seule chaîne ou limités par une seule norme. Le mois dernier, Wanchain a mis en place des ponts inter-chaînes reliant Moonriver et Avalanche à la plus grande industrie DeFi inter-chaînes. Maintenant, Wanchain connecte Polkadot au reste du monde de la blockchain. ‘