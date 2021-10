Wanchain apporte des contrats intelligents EVM à Polkadot

Wanchain, une solution d’interopérabilité blockchain décentralisée de premier plan, a annoncé l’intégration de son infrastructure avec Polkadot (DOT/USD), une architecture hétérogène, fragmentée et multichaîne créée par le co-fondateur d’Ethereum (ETH/USD) Gavin Wood. Polkadot est l’un des projets de blockchain les plus populaires au monde et le 10ème plus grand crypto par capitalisation boursière.

Les développeurs d’Avalanche (AVAX / USD), d’Ethereum, de Moonriver et bien sûr de Wanchain peuvent utiliser la solution de Wanchain pour intégrer DOT dans leurs applications.

Infrastructure décentralisée non dépositaire comme principale solution

L’infrastructure inter-chaîne décentralisée et non dépositaire de Wanchain est unique. L’intégration relie DOT au plus grand espace inter-chaînes DeFi.

Les développeurs des réseaux blockchain Avalanche, Ethereum, Moonriver et Wanchain peuvent créer des applications blockchain décentralisées en utilisant DOT, le jeton Polkadot natif, car des ponts directs reliant Polkadot à ces réseaux ont déjà été mis en place. En termes simples, il est désormais possible d’échanger le DOT entre les chaînes et de l’utiliser avec des contrats intelligents compatibles EVM.

Li Ni, vice-président des opérations et du développement commercial chez Wanchain, a commenté :

Nous croyons fermement que la technologie blockchain ne sera adoptée par le grand public que lorsque les actifs, les données, les commandes et les utilisateurs ne seront plus isolés sur une seule chaîne ou limités par une seule norme. Le mois dernier, Wanchain a mis en place des ponts inter-chaînes reliant Moonriver et Avalanche à la plus grande industrie DeFi inter-chaînes. Maintenant, Wanchain connecte Polkadot au reste du monde de la blockchain.

Prochaine phase d’innovation pour inclure l’interopérabilité des actifs entre les chaînes

L’interopérabilité des actifs entre les chaînes caractérisera la prochaine phase d’innovation de la blockchain. Cela inclura l’interopérabilité des données entre les chaînes ainsi que les appels de contrats intelligents. Suite à l’intégration avec Polkadot, la position de Wanchain en tant que solution inter-chaînes la plus avancée au monde est consolidée. Le partenariat est également une étape importante dans la quête pour créer un avenir multi-chaînes interopérable.

Favoriser l’adoption de la blockchain grâce à l’interopérabilité

Wanchain développe des ponts entièrement décentralisés reliant les nombreux réseaux de blockchain en silos dans le monde pour remplir sa mission de favoriser l’adoption de la blockchain grâce à l’interopérabilité. Les développeurs sont désormais en mesure d’alimenter l’avenir de l’espace DeFi en créant des applications inter-chaînes entièrement décentralisées, ce que cette infrastructure inter-chaînes leur a permis de faire.

