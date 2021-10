Wanchain intègre Polkadot dans son infrastructure inter-chaînes

La solution d’interopérabilité de blockchain décentralisée, Wanchain, a récemment annoncé l’intégration de son infrastructure inter-chaînes non dépositaire avec le réseau de blockchain multi-chaînes hétérogène fragmenté, Polkadot.

Wanchain connecte Polkadot à d’autres réseaux

Selon un communiqué de presse partagé avec CryptoPotato, Wanchain a déployé plusieurs ponts directs reliant Polkadot à d’autres protocoles de blockchain, notamment Ethereum, Moonriver, Wanchain et Avalanche.

L’intégration permettra aux développeurs de projets sur les réseaux pris en charge de créer diverses applications décentralisées (dApps) à l’aide du jeton natif de Polkadot, DOT.

La solution de Wanchain cherche à éliminer les tracas auxquels les développeurs sont confrontés lorsqu’ils tentent d’interagir avec des jetons créés sur d’autres réseaux blockchain.

Son infrastructure d’interopérabilité connectera Polkadot à un plus large éventail de chaînes croisées dans l’espace DeFi, permettant au DOT d’être échangé sur plusieurs chaînes et utilisé avec plusieurs contrats intelligents compatibles EVM.

S’exprimant dans un commentaire, le vice-président du développement commercial et des opérations chez Wanchain, Li Ni, a déclaré :

«Nous sommes fermement convaincus que la technologie blockchain ne sera adoptée par le grand public que lorsque les actifs, les données, les commandes et les utilisateurs ne seront plus isolés sur une seule chaîne ou limités par une seule norme. Le mois dernier, Wanchain a déployé des ponts inter-chaînes reliant Moonriver et Avalanche à la plus grande industrie DeFi inter-chaînes. Désormais, Wanchain connecte Polkadot au reste du monde de la blockchain.

Construire un avenir interopérable

Le projet s’est souvent décrit comme la solution inter-chaînes la plus avancée au monde dans le but ultime de construire un avenir hautement décentralisé et interopérable.

En tant que tel, l’intégration avec Polkadot, l’un des réseaux de blockchain les plus en vogue de l’industrie de la crypto-monnaie, est une étape majeure pour Wanchain.

Il pense également que l’industrie de la blockchain se développe rapidement et que la prochaine phase de son innovation sera marquée par l’interopérabilité entre les chaînes des actifs, des données et des appels de contrats intelligents.

Il y a quelques mois à peine, Wanchain s’est associé à Moonbeam, un protocole de contrat intelligent compatible avec Ethereum sur Polkadot, pour développer une solution multichaîne qui améliorera l’écosystème DeFi du réseau canari de Polkadot, Kusama.

