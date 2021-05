Wanda Jackson, la reine du rockabilly

Wanda Jackson a déchiré le livre de règles. Elle a essayé de signer avec Capitol Records mais ils ne voulaient pas le savoir. Les filles ne chantaient pas le rockabilly – et de toute façon, lui ont-elles dit, les disques faits par des femmes ne se vendaient pas. Eh bien, elle n’était même pas une cow-girl. Même si Jackson était originaire d’Okie, elle ne chantait pas de country. Son papa était un musicien en difficulté, pas un gars qui s’est battu les tripes dans un ranch. Quand elle a finalement persuadé Capitol de lui donner un contrat, en 1956, elle a rejeté toute idée qu’elle allait chanter des ballades. Wanda a exigé que ses disques sonnent comme ceux d’un camarade de label – et elle ne voulait pas dire Keely Smith ou The Andrews Sisters. Elle voulait dire Gène Vincent, le rocker le plus brut de l’époque. Il y avait une femme avec des cojones. Elle avait déjà des vues sur le titre de Queen Of Rockabilly, et le saisirait avec son deuxième album, There A Party Goin ‘On.

Bien que le rockabilly était censé être terminé en 1961, perdu dans une neige fondue de lycée et de sirop, personne ne l’a dit à Wanda. Non pas qu’elle y aurait prêté attention. Il y a A Party Goin ‘On qui se dresse comme un hamac dans un coup de vent de Force 10. La voici sur la chanson titre, grognant comme une tempête, tandis que la guitare courageuse de Roy Clark, qui est magnifique tout au long, serait plus que suffisante pour dissuader les timides. Pas de problème, alors. Qu’est-ce qui pourrait dissuader Wanda, qui semble prête à faire ses preuves, comme le dit sa version d’un classique de Claude DeMetrius, une «femme à la tête dure»?

Alors que Wanda est considérée comme une bagarreuse bruyante, commençant toujours cette fête, elle pourrait vendre une chanson avec une subtilité admirable. Sa version du classique « Lonely Weekends » de Charlie Rich révèle ses capacités ; vous croyez totalement qu’elle est capable de se distraire toute la semaine mais le perd le week-end à cause de son gars absent. Elle est dans le même état pour “Lost Weekend”, mais cette fois, l’épave romantique est de sa faute. Entre les deux, nous découvrons pourquoi sur « Kansas City » de Wilbert Harrison : si cela semble être une chanson cliché à reprendre, à l’époque, il était assez radical pour une femme de livrer un tube R&B (et clairement l’aimer), passant chœur calme aux vers granuleux.

S’il manque quelque chose à Wanda ici, ce sont de superbes airs originaux. Ce n’est pas que ça compte beaucoup quand sa coupe saccadée et trapue de «Ça n’a plus d’importance» arrive. Vous ne le comparez pas à mon pote houxla version de; elle y impose son propre style. Une touche plus country que l’original, c’est une autre vitrine pour la cueillette de Clark; il est connu comme un joueur de country même s’il a joué dans le groupe de route de Wanda, The Party Timers. Mieux encore, elle prend le “Fallin'” moqueur imbibé de slapback de Neil Sedaka et le rend hotabilly. Un des deux airs de Don Covay qu’elle aborde ici (à côté de la chanson titre), son interprétation de «Tongue Tied» bégaie de manière convaincante, alors que le groupe ne bégaye pas tant. Le rythme cha-cha-cha de « Tweedle Dee » est le seul faux pas de Wanda : il la retient un peu, même si elle donne tout ce qu’elle a. Bien que l’album ne soit pas tout à fait un concept LP, elle revient au thème de la fête, débriefant l’événement à la fin alors que Clark utilise sa barre de choc comme si elle allait disparaître à minuit et à la fin de la fête.

Beaucoup de temps s’est écoulé depuis l’apparition de There’s A Party Goin’ On dans ces lointaines pré-Beatles journées. Certains des grognements de Wanda peuvent sembler trop cuits pour les goûts modernes, mais c’était comme ça à l’époque; vous pourriez dire la même chose d’avoir une fête en tant que concept sauvage. Mais c’est tout de suite du bon temps, aussi honnête que sa vie est longue. Et les coups qu’elle a portés pour l’émancipation du rock’n’roll féminin ont encore un effet aujourd’hui – tout le monde, de Connie Francis à Lulu en passant par Paloma Faith, lui doit une dette, et elle bascule beaucoup plus fort que n’importe lequel d’entre eux. Il y a toujours une fête en cours. Wanda a commencé.

