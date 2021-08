Wanda Jackson tire “Two Shots” comme nouvel aperçu de son “Encore” final

La rock’n’roller originale Wanda Jackson a publié un autre aperçu d’elle prochain album d’Encore, qui sortira le 20 août sur Big Machine Records/Blackheart Records.

Le nouveau morceau est “Two Shots”, qui, comme son prédécesseur, sa version teintée de country du tube de Johnny Tillotson “That’s What Love Is”, met en vedette une figure de proue à bascule d’une génération ultérieure, Joan Jett. Elle et son groupe les Blackhearts contribuent fréquemment à Encore.

Le nouveau morceau ajoute la collaboration supplémentaire de l’auteure-compositrice-interprète Elle King, et est écrit par David Ryan Harris et Tanner Elle Schneider. King connaît actuellement du succès dans les charts country et sur les ondes en tant qu’artiste vedette de “Drunk (And I Don’t Wanna Go Home)” de Miranda Lambert.

Jett figure également sur l’album “Treat Me Like A Lady”, tandis que “Can’t Keep A Good Girl Down” présente Angaleena Presley et Candi Carpenter. Jackson a co-écrit la moitié de l’album elle-même, avec des collaborateurs tels que Presley, Lori McKenna, Will Hoge, Luke Laird et Sonia Leigh. L’album comprend également des morceaux tels que l’ouverture “Big Baby” de Christopher Casello et Robin Lynn Grant et la composition de Jett “You Drive Me Wild”.

Jackson, aujourd’hui âgée de 83 ans, a enregistré Encore juste avant d’annoncer sa retraite après une carrière extraordinaire de 64 ans. L’album sert de chapitre final approprié à la carrière d’un artiste qui, comme l’observe la publicité de l’album, a « pendant sept décennies… fait chanter les franges, les corps se balancent et l’esprit fait des choses incalculables ».

Aux côtés de Jett, parmi les principaux contributeurs d’Encore se trouve le coproducteur de longue date de Jackson, Kenny Laguna, et le vénérable producteur-ingénieur Thom Panunzio (John Lennon, Bruce Springsteen, Dr. Dre, Stevie Nicks, Tom Petit, Bob Dylan). La petite-fille et manager de Jackson, Jordan Breanne Simpson et Alden Witt, sont également à bord.

Parfois décrit comme le « Riot Grrl original », Jackson a déclaré au magazine Record Collector en 2007 : « La première fois que je me suis entendu chanter, j’ai pleuré et pleuré. Je ne pensais pas que je pourrais jamais être un chanteur si je sonnait comme ça. Mais j’ai continué à le faire parce que j’aimais ça. C’était ma passion. »

Précommandez Encore de Wanda Jackson, qui sortira le 20 août.