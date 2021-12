Wanda Young, chanteuse du groupe emblématique de Motown The Marvelettes, décède à 78 ans

Wanda LaFaye Rogers, mieux connue sous le nom de Wanda Young, co-chanteuse du groupe Motown The Marvelettes, est décédée. Elle avait 78 ans. Son décès a été confirmé par son ancienne compagne de label Claudette Robinson de Les Miracles.

Aucun autre détail sur son décès n’a été confirmé, cette histoire est toujours en développement.

Les Merveilles étaient l’un des groupes les plus influents de l’ère Motown, grâce à leur hit n ° 1 « S’il vous plaît monsieur le facteur», qui est devenu le premier hit n°1 du label en plein essor de Detroit.

Le groupe s’est initialement formé alors qu’il fréquentait l’école secondaire Inkster, située dans la banlieue de Detroit, et s’appelait les Casinyets, contraction de « can’t Sing yet ». En 1961, ils ont participé au concours de talents de l’école, sachant que les gagnants obtiendraient une audition avec Motown.

Motown a été impressionné par leur audition mais leur a dit de proposer du matériel original.

La membre du groupe Georgia Dobbins a demandé à son ami auteur-compositeur, William Garrett, s’il avait quelque chose pour eux, et il a proposé une chanson de blues intitulée « Please Mr. Postman ». Dobbins a fini par retravailler la chanson avec de nouvelles paroles mais a conservé le titre. La membre d’origine Gladys Horton prévoyait de quitter le groupe pour s’occuper d’un membre de sa famille malade, et sa recherche d’un remplaçant l’a conduite à Wanda Young, une étudiante en soins infirmiers et récemment diplômée d’Inkster High.

Young a joué avec le groupe pour les producteurs Brian Holland et Robert Bateman qui ont adoré leur chanson. Ils ont répété pendant deux semaines et l’ont enregistré avec un jeune de 22 ans Marvin Gaye jouer de la batterie. Le fondateur de Motown, Berry Gordy, a ensuite rebaptisé les filles, The Marvelettes, et la chanson a commencé son ascension vers le Hot 100.

« Nous avons tous été surpris quand » Postman « a frappé si fort », a déclaré la membre Katherine Anderson au biographe du groupe, Marc Taylor. « Le plus surpris a été la Motown. »

« Motown est devenu encore plus connu une fois que nous avons lancé Please Mr. Postman. » À mon avis, où Motown voulait aller. Les Marvelettes sont entrées et ont ouvert la porte à coups de pied.

Wanda était en renfort mais a ajouté la voix à la performance principale de Gladys Horton. Le morceau est sorti le 21 août sur le label Tamla de Motown. Il a fallu l’été et l’automne pour grimper dans les charts, mais le sommet du Billboard a cédé à ses charmes en décembre.

Gladys et Wanda ont toujours partagé les tâches de chant principal, Gladys chantant les premiers succès et Wanda chantant les chansons de Smokey Robinson.

« [Wanda Young] avait cette petite voix qui était sexy pour moi, une petite voix country sexy. Je savais que si je pouvais obtenir une chanson pour elle, ce serait un succès », a déclaré Robinson.

Robinson s’est inspiré de la voix unique de Wanda et lui a donné certaines de ses chansons les plus mémorables, notamment « Don’t Mess With Bill » de 1965 et « The Hunter Gets Captured By The Game » de l’année suivante. Peu de temps après, il y avait « My Baby Must Be A Magician », enflammé par l’intro à la guitare de Marv Tarplin et Tentation La basse profonde de Melvin Franklin.

« Magician » se trouve dans Sophisticated Soul, l’un des meilleurs albums de Motown de la fin des années 1960, avec deux morceaux, dont « Destination: Anywhere », écrit par la troisième génération de scénaristes/producteurs de la société : Nick Ashford et Valerie Simpson.

La magie de Wanda était également évidente dans « When You’re Young And In Love », une reprise d’une chanson de Van McCoy en 1967, produite par l’équipe derrière « What Becomes Of The Brokenhearted » de Jimmy Ruffin.

Les deux enregistrements comportaient des introductions orales de Young et Ruffin, respectivement, bien que celles-ci aient été éditées pour une sortie unique. Avec « When You’re Young And In Love », les Marvelettes ont conquis le cœur des Britanniques : c’est devenu leur seul succès dans le Top 20 au Royaume-Uni (avec un classement plus élevé qu’en Amérique), tandis qu’un remake des Flying Pickets a atteint le Top 10 en 1984.

Stevie Wonder se souvint des côtes enjouées de Wanda à l’époque de la Motown. Dans une interview avec Goldmine de 1999, il a déclaré : « Martha Reeves me montrait toutes les nouvelles danses à faire. J’ai eu beaucoup de chance de rencontrer une famille comme la famille Gordy, comme Motown. Toute personne âgée de plus de 11 ans était un parent. Clarence Paul m’aimait comme son propre fils. Il était comme un père, comme un frère et un ami. Esther Edwards, la sœur de Berry Gordy… tous les musiciens et artistes veillaient sur moi. Wanda [Young] des Marvelettes me disait toujours quand elle pensait que je mangeais trop de bonbons. J’aimerais que les enfants d’aujourd’hui puissent avoir le même genre d’attention qui leur soit exprimé et montré. »

Wanda a épousé Bobby Rogers de The Miracles en 1963 et a ensuite quitté le groupe (avec d’autres membres) pour élever une famille. Mais quand Ian Levine a formé son label Motorcity au Royaume-Uni, Gladys et Wanda ont reformé les Marvelettes avec deux nouvelles chanteuses et The Marvelettes… Now! est sorti en 1990.

La place des Marvelettes dans l’histoire de la musique populaire est également soutenue par d’autres interprètes dont Ella Fitzgerald, Blondie, the Carpenters (ils ont également coupé » Beechwood 4-5789 « ), Jerry Garcia, Massive Attack et Grace Jones et leurs chansons sont utilisées dans des bandes originales d’Hollywood, telles que Mean Streets de Martin Scorsese et The Commitments d’Alan Parker.

Les Marvelettes originales ont été intronisées au Temple de la renommée de la Rhythm & Blues Foundation en 1995 et au Temple de la renommée du groupe vocal en 2004. Le groupe s’est peut-être dissous en 1969, mais la musique perdure.

Bien que Wanda Young ait quitté cette planète, sa voix continuera de résonner parmi des générations de musiciens et de fans.