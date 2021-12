Wanda Young des Marvelettes est décédée à 78 ans

Wanda Young, une chanteuse du groupe Motown The Marvelettes, est décédée, rapporte uDiscoverMusic.com, exploité par Universal Music Group. Aucune cause de décès n’a été donnée. L’ancienne chanteuse de Miracles, Claudette Robinson, qui a confirmé la nouvelle à uDiscoverMusic.com, a écrit en hommage à Young : « Wanda était une star sur Terre et maintenant elle est une star au paradis. Mettez des #Marvelettes et montez le volume. Wanda Young avait 78 ans.

Wanda LaFaye Young est née dans le Michigan en 1943. Au début des années 1960, Gladys Horton, camarade de classe de Young à Inskter High School, a demandé à Young d’auditionner pour son groupe de filles, les Marvels, après le départ de Georgia Dobbins, membre d’origine. Peu de temps après avoir recruté Young, le groupe, désormais appelé les Marvelettes, a enregistré son premier single pour Tamla Records de Berry Gordy, « Please Mr. Postman ».

En novembre 1961, les Marvelettes sortent leur premier album, également appelé Please Mr. Postman. Le mois suivant, « Please Mr. Postman » arrive en tête du Billboard Hot 100, devenant ainsi le premier hit n°1 du label. Quelques années plus tard, en 1963, les Beatles ont enregistré une version de « Please Mr. Postman » pour leur album With the Beatles. Les Carpenters ont également couvert la piste d’Horizon en 1974.

Sur « Please Mr. Postman » et d’autres chansons remarquables de Marvelettes, Young a chanté des chœurs, Gladys Horton étant la chanteuse principale du groupe. Le premier succès de Young en tant que chanteur principal a été « I’ll Keep Holding On » de 1965, qui a atteint la 34e place du Billboard Hot 100.

Au milieu du succès des Marvelettes, Young a épousé Bobby Rogers des Miracles en 1963, et elle était souvent connue sous le nom de Wanda Rogers professionnellement. Le couple divorce en 1975.

Les Marvelettes ont continué à enregistrer tout au long des années 1960 avant de se dissoudre dans les années 1970. Le dernier album du groupe, The Return of the Marvelettes, était essentiellement un album solo de Wanda Young produit par Smokey Robinson. Sur le disque, Young a repris « After All » des Miracles, que Kanye West a échantillonné pour « Poppin’ Tags » de Jay-Z en 2002.

Les Marvelettes ont été nominées pour être intronisées au Rock & Roll Hall of Fame en 2013 et 2015.

Contenu

Ce contenu peut également être consulté sur le site dont il provient.