Wanda Young, membre des Marvelettes, est décédée à 78 ans

Une légende de la Motown est décédée. Wanda Young, membre fondatrice du groupe populaire des années 1960 The Marvelettes, est décédée de complications dues à une maladie pulmonaire obstructive chronique. Sa fille a déclaré au New York Times que Young était décédée le 15 décembre à Garden City, MI. Elle avait 78 ans et laisse dans le deuil ses frères et sœurs, trois enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants par TMZ. Young était l’un des rares membres survivants du groupe historique.

Young a rejoint les Marvelettes juste avant que le groupe ne signe son premier contrat d’enregistrement avec Motown. Elle deviendra finalement la chanteuse principale des Marveletttes dans leurs dernières années après que plusieurs membres eurent quitté le groupe. Young faisait partie du tube du groupe en 1961 » Please Mr. Postman « . La chanson était un hit n ° 1 pour le label et le premier hit enregistré par un groupe entièrement féminin, aidant à mettre le label sur la carte alors qu’ils luttaient pour rivaliser avec d’autres grands labels.

« Please Mr. Postman » a été réenregistré par d’autres artistes de premier plan et encore échantillonné aujourd’hui. La chanson a été principalement reprise par les Beatles, qui en ont fait un succès à leur apogée dans les années 60. Young était co-chanteur du groupe pendant leur apogée. Sa voix est sur des singles célèbres comme « Locking Up My Heart » et « Too Many Fish in the Sea ». Elle a chanté la voix principale sur des tubes comme « I’ll Keep Holding On », « Don’t Mess with Bill », « The Hunter Gets Captured by the Game », « When You’re Young and In Love », « My Baby Must Soyez un magicien » et d’autres.

À la fin des années 1960, Young en a eu assez, quittant le groupe en 1969. Elle s’est efforcée de réussir en solo, ayant une carrière régulière tout au long des années 70. Elle a fait face à la toxicomanie et à l’alcoolisme après son départ du groupe. Elle a attribué ses problèmes de toxicomanie à la mort par balle de sa fille biologique à la résidence familiale d’Inkster.

Elle s’est complètement retirée de l’industrie, élevant sa famille et choisissant de vivre une vie privée en dehors des projecteurs. Pour l’instant, les plans commémoratifs du chanteur n’ont pas encore été publiés.