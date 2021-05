‘WandaVision’ a déjà eu un camée Doctor Strange – voici pourquoi il a été coupé – .

À partir du moment où le premier épisode de WandaVision est tombé sur Disney + en janvier, les fans de Marvel ont commencé à émettre des hypothèses sur tous les camées possibles auxquels ils pourraient être traités au cours des huit prochaines semaines. Un camée en particulier semblait être presque inévitable, car Marvel avait déjà annoncé que WandaVision serait directement lié à Doctor Strange dans le multivers de la folie, mais le générique a roulé sur la finale sans un soupçon de la barbe de Benedict.

Le manque de Strange était sans aucun doute décevant pour certains téléspectateurs, mais il s’avère que le Sorcier suprême était initialement dans la série. En fait, dans une interview avec Rolling Stone qui vient de sortir cette semaine (via MovieWeb), le patron de Marvel, Kevin Feige, a révélé que le studio était allé jusqu’à conclure un accord avec Benedict Cumberbatch pour apparaître dans le dernier épisode de la saison, mais ils ont fini par l’écrire hors de l’histoire.

Comme l’explique Feige, dans une version plus ancienne de la série, les publicités pour des produits fictifs comme Toast Mate et Hydra Soak étaient en fait des messages que le docteur Strange envoyait à Wanda Maximoff pour tenter de briser l’illusion qu’elle avait créée qui avait enveloppé tout un ville du New Jersey.

Les publicités étaient certainement un élément amusant de la série et donnaient aux fans encore plus de spéculations, mais elles n’avaient pas beaucoup de sens et semblaient déconnectées du reste de l’intrigue. Nous savons maintenant que les publicités étaient destinées à mettre en place la révélation de Doctor Strange dans la finale, mais Marvel a changé d’avis.

Voici pourquoi l’équipe a décidé de retirer le docteur Strange de WandaVision, comme l’explique Kevin Feige:

Certaines personnes pourraient dire: «Oh, ça aurait été tellement cool de voir le docteur Strange. Mais cela aurait enlevé Wanda. Nous ne voulions pas que la fin de la série soit banalisée pour aller au prochain film – voici le type blanc, «Laissez-moi vous montrer comment fonctionne le pouvoir.

C’est un exercice d’équilibre intéressant que Marvel doit réussir avec ses émissions Disney +. D’une part, avoir Thor, Spider-Man ou Black Widow apparaître dans chaque autre épisode ferait perdre la tête à de nombreux fans, mais ces émissions sont également une excellente occasion de laisser des personnages comme Wanda Maximoff, Sam Wilson et Bucky Barnes. briller de leur propre chef. Il sera intéressant de voir si cela reste vrai pour des émissions futures comme Mme Marvel et She-Hulk.

En parlant de l’avenir de Marvel, le studio a également annoncé lundi les titres et les dates de sortie de ses dix prochains films. La grande nouvelle est que la suite de Black Panther s’appellera Black Panther: Wakanda Forever, et la suite de Captain Marvel a été intitulée The Marvels. Ce dernier titre semble être une référence au fait que Mme Marvel et Captain Marvel feront équipe. Mais Carol Danvers apparaîtra-t-elle dans Mme Marvel sur Disney +?

