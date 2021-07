‘WandaVision’ décerne à Marvel ses premières nominations majeures aux Emmy Awards .

“WandaVision” s’est avéré magique pour l’univers cinématographique Marvel, remportant la méga-franchise 23 nominations aux Emmy au total mardi, menant le domaine des séries limitées. Parmi eux : hoche la tête pour meilleure série limitée, mène Elizabeth Olsen et Paul Bettany, l’actrice de soutien Kathryn Hahn et cet irrésistible ver d’oreille “Agatha All Along”.

“WandaVision” a rejoint “Watchmen” et la série dramatique “The Boys” en tant que seules émissions de super-héros à ce jour à avoir remporté des nominations dans les séries, un exploit rendu encore plus impressionnant par la compétition empilée de cette année dans la catégorie des séries limitées. “WandaVision” se tient aux côtés des candidats acclamés “I May Destroy You”, “Mare of Easttown”, “The Queen’s Gambit” et “The Underground Railroad”. Il a battu des émissions telles que “The Comey Rule”, “The Good Lord Bird” et “The Undoing”.

Olsen a remporté la nomination pour son rôle de Wanda Maximoff, la vengeuse qui prend enfin son surnom de bande dessinée “Scarlet Witch” dans la série. Bettany joue son mari synthézoïde est-il-ou-n’est-il pas-mort, Vision, et Hahn est leur voisine de sitcom Agnes avec ses propres secrets. Les trois acteurs ont été chargés de jouer plusieurs versions de leurs personnages alors que la série changeait de chaîne cinématographique à chaque épisode à travers une tournée de sitcoms télévisées classiques, mais était finalement une exploration du chagrin et des traumatismes.

L’autre série Disney+ de Marvel éligible aux Emmys de cette année, “Le faucon et le soldat de l’hiver”, a reçu cinq nominations, dont l’acteur invité Don Cheadle dans le rôle du héros MCU James “Rhodey” Rhodes/War Machine.

“WandaVision” avait été l’équivalent pandémique d’un “spectacle de refroidisseur d’eau”, devenant une sensation sur les réseaux sociaux. Il a engendré des mèmes inspirés d’un dialogue demandant “Qu’est-ce que le chagrin, sinon l’amour persévérant?” et expliquant l’expérience de pensée de “Le navire de Thésée”.

Son idée intelligente de concevoir chaque épisode pour refléter une sitcom populaire de différentes décennies («The Dick Van Dyke Show», «Bewitched» et «The Brady Bunch» parmi eux) a captivé l’imagination des téléspectateurs, tout comme la représentation émouvante d’une femme dans la série. en deuil.

“Le voyage du deuil était la force d’attache”, a déclaré le showrunner Jac Schaeffer au Times en mai. «J’ai aligné chaque épisode sur les étapes du deuil, donc l’histoire est racontée de manière non linéaire, mais l’histoire du deuil est linéaire. Nous commençons dans [Wanda’s] déni et aller jusqu’à l’acceptation.

«Nous utilisions l’espace des super-héros pour explorer la santé mentale, la résolution des conflits, l’acceptation de soi. Tant d’histoires de super-héros traitent actuellement de choses comme le SSPT [post traumatic stress disorder] et crise d’identité. Le terrain de notre mythologie actuelle a à voir avec l’émotion et la psychologie. Quelque chose que Marvel fait bien est un examen de toutes les motivations différentes dans un conflit donné par opposition au bien contre le mal. Nous tous, en tant que consommateurs, avons un peu grandi et savons que le monde est bien plus désordonné que cela. »

