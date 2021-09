‘WandaVision’ entre dans l’histoire des Emmy Awards pour Marvel Studios

Bien que la cérémonie des Primetime Emmy Awards n’ait lieu que le week-end prochain, WandaVision a déjà remporté quelques récompenses. Ce week-end, la Television Academy a organisé les Primetime Creative Arts Emmy Awards, récompensant le meilleur travail en coulisses de l’année écoulée à la télévision. La série Disney+ a déjà remporté deux trophées et a été nominée pour plusieurs prix majeurs qui seront décernés la semaine prochaine. Les victoires de WandaVision étaient les premières pour une série télévisée Marvel Studios.

Jusqu’à présent, WandaVision a remporté des costumes fantastiques/science-fiction exceptionnels pour le travail de Mayes C. Rubeo, Joseph Feltus, Daniel Selon et Virginia Burton sur l’épisode « Filmé avant un public de studio en direct » ; et Conception de production exceptionnelle pour un programme narratif (demi-heure) pour le travail de Mark Worthington, Sharon Davis et Kathy Orlando sur la série. WandaVision a fait bien mieux que The Falcon and the Winter Soldier, qui n’était en lice que pour cinq récompenses ce week-end.

Félicitations aux équipes créatives derrière la #WandaVision de @MarvelStudios pour leurs victoires aux #Emmy. #Emmys2021 pic.twitter.com/9Ec68GU3hq – Disney+ (@disneyplus) 12 septembre 2021

Le 19 septembre, WandaVision pourrait devenir l’un des premiers projets Marvel à remporter un prix majeur pour ses performances d’acteur. Paul Bettany, Elizabeth Olsen et Kathryn Hahn ont tous été nominés pour leurs performances dans la série. La série est également en lice pour Outstanding Limited ou Anthology Series, face à I May Destroy You, Mare of Easttown, The Queen’s Gambit et The Underground Railroad. WandaVision a remporté 23 nominations aux Emmy au total.

WandaVision est la première série télévisée Marvel à remporter des nominations majeures aux Emmy, car les projets passés n’ont attiré que des hochements de tête aux Creative Arts Emmy. Au cours de ses sept saisons, Agents of SHIELD n’a remporté que des nominations exceptionnelles pour les effets visuels spéciaux en 2014 et 2015. Daredevil a remporté cinq nominations, toutes pour la coordination des cascades, le montage sonore, les effets visuels et la conception de son titre, mais aucune pour ses acteurs acclamés. les performances. Luke Cage a remporté un Primetime Emmy pour la coordination exceptionnelle des cascades pour une série dramatique, une série limitée ou un film en 2017. Luke Cage a été produit avant que les projets de Marvel Television ne soient transférés sous la supervision de Kevin Feige aux studios Marvel.

Les fans de WandaVision pourront, espérons-le, voir Olsen ou Bettany repartir avec un prix lors de la cérémonie principale des Primetime Emmys le dimanche 19 septembre à 20 h HE sur CBS. La star de Neighbourhood, Cedric The Entertainer, est l’hôte. Pendant ce temps, tous les épisodes de WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier sont disponibles sur Disney+. Loki, dont la première a eu lieu cet été, sera éligible pour les Emmy Awards de l’année prochaine.