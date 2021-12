‘WandaVision’ est la série la plus piratée de 2021 – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

« WandaVision » est la série la plus piratée de 2021, avec d’autres séries comme « Loki » et « The Witcher ».

Un nouveau rapport de la page Torrentfreak a révélé que ‘WandaVision’ est devenue la série la plus piratée de 2021.

Il y a tout juste un an, ce poste était occupé par « The Mandalorian », mais il semble que la fièvre des nouvelles productions Marvel ait fait changer la tendance en un an seulement.

La liste des séries les plus piratées prend en compte 10 productions dont la moitié sont issues de Disney+ tandis que l’autre moitié est divisée en productions de Netflix, Amazon Prime, Apple+ et HBO Max.

Ce sont les séries les plus piratées de 2021

‘WandaVision’

‘Loki’

‘Le sorceleur’

« Le Faucon et le Soldat de l’Hiver »

‘Oeil de faucon’

‘Et qu’est-ce qui se passerait si…?’

‘Fondation’

« Rick et Morty »

‘Ésotérique’

« Roue du temps »

Rappelons que la liste des séries les plus piratées de 2021, où ‘WandaVision’ arrive en tête de liste cette année, est basée sur des épisodes individuels.

Autrement dit, ces séries n’étaient pas diffusées à l’époque par paquet de séries, mais chapitre par chapitre.

C’est pourquoi les séries et productions qui ont battu des records lors de leur première comme « Squid Game » ou « La Casa de Papel » ne figuraient pas sur la liste.