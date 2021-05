WandaVision: Les 7 moments les plus déchirants de l’émission télévisée Marvel

WandaVision peut s’appuyer fortement sur le format de la sitcom, mais ce n’est souvent pas uniquement de l’humour situationnel, de la comédie physique et des blagues intelligemment écrites. Au lieu de cela, WandaVision peut être assez triste et même tragique. Les fans de Marvel Cinematic Universe connaissent l’histoire d’amour de Wanda (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) et comment elle s’est terminée, donc personne ne savait exactement ce qui se passait avec WandaVision, du moins pas avant le printemps 2020, lorsque le spectacle a fait ses débuts. La série a fini par produire certains des moments les plus tristes de l’histoire de Marvel.

WandaVision est une émission sur le chagrin, le sacrifice, l’amour perdu et un cycle de perte. Ce ne serait jamais que des arcs-en-ciel et du soleil. Maintenant que WandaVision est terminée, explorons les moments les plus tristes de la série et revivons la douleur ensemble.

Avertissement: WandaVision spoilers à venir. Procéder avec prudence.