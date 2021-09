WandaVision rentre à la maison les mains vides des Emmys ⋆ 10z viral

L’univers cinématographique Marvel cherchait à faire ses preuves en tant que mastodonte de la saison des récompenses avant les Emmys de cette année, et il avait de grandes chances de le faire après WandaVision a remporté un nombre impressionnant de 23 nominations, y compris des hochements de tête dans pratiquement toutes les grandes catégories.

Alors que Marvel Studios a remporté ses trois premiers trophées la semaine dernière lorsque WandaVision a été reconnue pour la conception de la production, les costumes et la musique aux Creative Arts Emmys, la série de super-héros a été complètement exclue hier soir, pour finalement rentrer chez elle les mains vides.

Selon Variety, les stars Elizabeth Olsen, Paul Bettany et Kathryn Hahn, ainsi que le réalisateur Matt Shakman et le scénariste principal Jac Schaeffer, ont tous été présélectionnés pour leurs contributions à la série, Hahn en particulier étant fortement désigné comme le favori pour la meilleure actrice de soutien dans une série ou un film limité ou d’anthologie, où elle a fini par perdre face à Julianne Nicholson de Mare of Easttown.

Les initiés de l’industrie ont été choqués que WandaVision soit ignoré sur tous les fronts, même si on ne s’attendait pas à ce qu’il balaie le tableau face à des frappeurs aussi puissants que Mare of Easttown susmentionné, The Queen’s Gambit, I May Destroy You, Hamilton et plus encore.

Netflix a été le grand gagnant de la soirée, rentrant chez lui avec pas moins de 44 trophées, mais ça doit piquer pour Kevin Feige et l’ensemble WandaVision équipe qu’une émission aussi acclamée par la critique et massivement populaire a été laissée à l’extérieur à la recherche de chaque catégorie majeure dans laquelle elle participait.