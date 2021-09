Wander Franco reste parmi les grands avec une séquence imparable

L’arrêt-court recrue de la Rayons de Tampa La baie, Balade franco, a rejoint Mickey Mantle, Mel Ott, Arky Vaughan et Frank Robinson qui sont membres du Hall of Fame.

Franco a frappé un simple RBI de la tête en bas du troisième contre le lanceur des Red Sox Stephen Gonsalves lors de la victoire de Los Angeles. Rayons de Tampa ce mardi pour 8-5, Balade franco a prolongé sa séquence sur la base à 31 matchs.

C’est la plus longue séquence active dans les majors, ce qui est assez impressionnant en soi. Mais c’est encore plus incroyable quand on considère qu’il n’a que 20 ans et que l’on regarde les autres joueurs qui ont connu une séquence similaire à un si jeune âge.

Dimanche, il a rompu l’égalité avec la séquence de 28 matchs de Mantle du 14 juin au 10 juillet 1952, et mardi, il a surmonté la première séquence de 30 matchs d’Ott. Mantle est le seul joueur de la Ligue américaine à avoir connu une séquence plus longue avant son 21e anniversaire, atteignant sans risque lors de 36 matchs consécutifs du 5 septembre 1951 au 4 mai 1952.

La séquence de Balade francoest le plus long de tous les joueurs de moins de 21 ans depuis les 43 matchs de Robinson sur la base du 26 mai au 7 juillet 1956. Entre Franco et le record de Robinson se trouvent Ott (33 en 1929), Vaughan (un joueur de 33 à 32 ) et Manteau. Oui, tous les joueurs de la liste que Franco a rejoint sont des Hall of Famers.