Wandler prend le contrôle de la station-service d’Amsterdam pendant la Fashion Week de la ville – WWD

LONDRES – La marque d’accessoires Buzzy Wandler s’est fait un nom avec des formes architecturales, des couleurs saturées et tout ce qui est design, et a emmené cette énergie dans les rues d’Amsterdam pour marquer l’ouverture de la vitrine de la semaine de la mode de la ville.

Alors que le monde rouvre, la designer Elza Wandler a décidé d’expérimenter et de donner une nouvelle vie à sa marque en donnant vie au monde de Wandler avec une installation artistique et une présentation de la collection plus tôt cette semaine à Amsterdam Noord, une station-service abandonnée dans sa ville natale.

Pour répondre au besoin actuel de positivité et de nouveau départ, elle s’est concentrée sur les couleurs vives et agréables pour lesquelles ses accessoires ont toujours été connus, et a baptisé son projet Without Light There’s No Color.

“La lumière est positivité et luminosité, nous avons donc commencé à penser à des matériaux qui apportent de la lumière et avons opté pour des miroirs et du verre”, a déclaré le designer, qui a repris la station-service avec Nikki Hock, une artiste de la lumière locale en plein essor.

Hock a illuminé l’espace dans la teinte vert pomme signature de la marque, la teinte dans laquelle Wandler a conçu son premier sac fourre-tout de forme géométrique Hortensia qui a attiré l’attention de la communauté internationale de la mode.

“Nous avons mélangé la vision de l’artiste avec des éléments caractéristiques de Wandler pour créer quelque chose d’abstrait, d’inattendu, mais toujours léger et de positivité”, a déclaré Wandler.

Elle a noté que c’était la première fois qu’elle essayait de donner vie à son monde en dehors de ses salles d’exposition du marché parisien et de son travail axé sur les produits.

« Nous sommes principalement une marque d’accessoires, donc j’ai senti que je ne voulais pas avoir un spectacle traditionnel. Nous sommes tous impatients de vivre à nouveau des expériences et de rassembler les gens en toute sécurité, nous voulions donc simplement créer un moment qui vous donnerait un bon sentiment », a-t-elle déclaré.

Wandler présente l’installation « Sans lumière, il n’y a pas de couleur ». Avec l’aimable autorisation de Wandler

Parallèlement à l’installation artistique, Wandler a présenté une capsule de sacs et de chaussures vert pomme dans des réfrigérateurs disséminés le long de la gare. Ils sont devenus disponibles à l’achat juste après le lancement – c’est la première fois que la jeune marque expérimente see now, buy now.

Le lancement faisait partie de l’ouverture de la Fashion Week d’Amsterdam, qui s’efforce d’accroître son profil international et de se mesurer à des villes comme Copenhague.

« Au début, je pensais qu’en tant que label international, cela n’avait pas de sens pour moi de participer et de consacrer autant d’efforts et de temps. Mais j’ai réalisé que si nous pouvions en faire un événement plus international, inviter un petit groupe de créatifs, de journalistes ou de stylistes, combinés à la foule de l’industrie locale et aux acheteurs, alors cela pourrait devenir quelque chose dont je suis vraiment fier », a déclaré Wandler. , ajoutant que rester local a également un sens financier pour les jeunes entreprises comme la sienne.

« Faire quelque chose de local est crucial, surtout si vous ne l’avez jamais fait auparavant. J’adorerais reprendre une station-service à New York, mais nous n’en sommes pas encore là. Il faudrait trouver un investisseur.

La marque fait partie des rares jeunes labels d’accessoires à avoir su conserver sa pertinence l’année dernière, lorsque le marché contemporain est devenu trop saturé et que les acheteurs ont recommencé à privilégier les noms du patrimoine.

Suite au succès du sac Hortensia, Wandler a réussi à introduire de nouveaux styles chauds chaque saison et à ajouter des chaussures au mélange. Plus récemment, elle a commencé à expérimenter de nouvelles catégories, notamment les articles ménagers et les pantalons en cuir et en jean, qui seront lancées plus tard ce mois-ci sur la plupart des principales plateformes de commerce électronique.

« Le noyau sera toujours les sacs, mais c’est bien d’élargir un peu notre monde. C’est toujours intuitif et sur ce qui fait du bien et autour de quoi nous pouvons créer une dynamique. Aujourd’hui, c’est un pantalon en cuir, la prochaine fois ce sera peut-être un parfum », ajoute le créateur.