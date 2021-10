Wanted: Dead est un jeu d’action élégant d’anciens développeurs de Ninja Gaiden avec beaucoup de coupes de membres

L’éditeur 110 Industries a eu une sacrée présentation au TGS de cette année. Cependant, le projet le plus impressionnant de l’entreprise est Recherché : mort. Ce nouveau jeu d’action à la troisième personne mélange le combat au corps à corps et le tir.

Le jeu de science-fiction – à venir sur PC, PS5 et Xbox Series X/S en 2022 – est développé par une équipe d’anciens membres de Team Ninja, dont les crédits incluent Ninja Gaiden, Dead or Alive – et, comme la bande-annonce aime le souligner out, Dead or Alive Xtreme Beach Volleyball.

Wanted: Dead se déroule dans un futur Hong Kong où les synthétiques et les personnes ayant des remplacements synthétiques sont confrontés à la discrimination, alors que le monde passe à des options plus «orthodoxes», laissant les synthétiques faire des travaux subalternes.

Nous jouons Hannah Stone, le chef d’un groupe de travail extra-judiciaire qui coupe les membres des gens (et leur tire parfois dessus). Le jeu s’inspire d’un tas de grands noms de l’action. Bien que le tir semble un peu raide, le combat au corps à corps emprunte un peu à Metal Gear Rising; avec un système de démembrement impressionnant et quelques animations fluides.

Dans le communiqué de presse, les développeurs ont souligné les “séquences de ralenti cool” du jeu et ont inclus un cri de Wilhelm dans la bande-annonce, afin que vous sachiez que leur cœur est au bon endroit.

Il y a aussi cette autre vidéo pour une émission de cuisine un peu mal à l’aise dans l’univers, mettant en vedette Stefanie Joosten (Quiet) de Metal Gear Solid 5, qui travaille également avec le même éditeur sur un jeu d’action mech. La bande-annonce de Catch the Wanted: Dead, avec un aperçu du gameplay, ci-dessus.