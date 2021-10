Les gros titres des médias le 20 octobre

Jen Psaki est critiquée pour n'avoir fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles Build Back Better ne coûtera rien

Le Washington Post a publié une autre soi-disant « vérification des faits » défendant l’administration Biden, cette fois-ci pour répondre au tollé suscité par la proposition de l’IRS de surveiller étroitement les transactions bancaires.

Les critiques ont hurlé après que le président Biden a proposé de garder un œil sur tout dépôt bancaire ou retrait de 600 $ dans le but de lutter contre les fraudeurs fiscaux. Les démocrates du Sénat devraient dévoiler un nouveau plan qui oblige les institutions financières à rendre compte chaque année des transactions de plus de 10 000 $.

Le Post a publié un article d’analyse sur les remarques de « vérification des faits » faites par les législateurs du GOP qui prétendent qu’une telle proposition forcerait les Américains à « renoncer à leur vie privée » et que cela équivaut à « espionner » l’IRS sur leurs comptes bancaires.

LES « VÉRIFICATIONS DES FAITS » DES MÉDIAS ÉVITENT LES FAUX NARRATIFS DES AGENTS DE PATROUILLE AUX FRONTIÈRES « FOUETTÉ » LES MIGRANTS HATAINS

« Les républicains ont déclaré que le plan ramasserait tous les » détails financiers intimes « des Américains et les remettrait à des » espions « travaillant pour l’IRS. Non », a écrit le « vérificateur des faits » de Post, Salvador Rizzo. « La proposition des démocrates n’a jamais été aussi intrusive et est maintenant beaucoup plus limitée. Aucun détail intime sur les transactions ne serait signalé. »

DOSSIER – En ce 7 mai 2021, la photo d’archives La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, prend la parole lors d’un point de presse à la Maison Blanche à Washington. Le département du Trésor a annoncé mercredi 4 août qu’il lèverait 126 milliards de dollars pour financer le gouvernement lors d’une série d’enchères la semaine prochaine en utilisant des mesures d’urgence pour éviter de dépasser la limite d’endettement nouvellement imposée. (AP Photo/Patrick Semansky, Dossier)

Rizzo a qualifié la proposition de Biden de « renforcer l’application de la loi à l’IRS » qui « apporterait environ 320 milliards de dollars sur 10 ans, selon l’administration ».

« L’IRS a peu de visibilité sur les sources de revenus plus obscures qui ne sont pas suivies par des rapports de tiers, donc ces perceptions fiscales fonctionnent à peu près sur un système d’honneur », a déclaré Rizzo à propos de la politique.

Le « vérificateur des faits » a cité la « fiche d’information » du Trésor américain, soulignant que le plan « n’inclut pas les rapports sur les transactions individuelles de quelque montant que ce soit », mais plutôt « combien d’argent est entré sur le compte au cours de l’année, et comment beaucoup est sorti. »

WASHINGTON POST FACT-CHECKER DÉFEND SA COUVERTURE DE BIDEN APRÈS UNE SURVEILLANCE INTENSE DES RÉCLAMATIONS DE TRUMP

Il a également cité un analyste juridique fiscal du « Centre de gauche pour le budget et les priorités politiques » qui a qualifié les critiques républicaines du plan de « fabrications complètes » ainsi qu’un analyste politique de la « Fondation fiscale de droite » qui a averti que le plan « peut déclencher des audits » et s’est demandé comment le Trésor pouvait se concentrer sur les personnes gagnant au moins 400 000 $ comme prévu initialement, mais a été retiré de la proposition des démocrates du Sénat.

« Les sénateurs républicains dont [Idaho’s Mike] Crapo et [Louisiana’s John] Kennedy a affirmé qu’en vertu du plan d’application des impôts des démocrates, l’IRS fouinerait les détails financiers sensibles contenus dans les dossiers bancaires des Américains. La charge de la preuve incombe à l’orateur, comme nous aimons le rappeler à nos lecteurs, mais dans ce cas, aucune preuve n’a été fournie « , a écrit Rizzo. » En réalité, la proposition est de surveiller le montant total d’argent entrant et sortant n’importe quel compte bancaire avec plus de 10 000 $ de transactions au cours d’une année donnée, pas le détail de l’endroit et du moment où les gens dépensent leur argent. »

La « vérification des faits » a abouti à « Trois Pinocchios ».

L’article, intitulé « Non, Biden ne propose pas que l’IRS espionne les dossiers bancaires », a été partagé sur Twitter par plusieurs responsables de l’administration Biden, dont l’attachée de presse de la Maison Blanche Jen Psaki. Les critiques, cependant, n’ont pas été convaincus par le Post.

« C’est le livre de jeu classique des démocrates : ils font face à un recul, puis utilisent les médias pour nier, nier, nier », a réagi le représentant Drew Ferguson, R-Ga. « Ils savent que le peuple américain ne tolérera pas que l’IRS fouine dans leurs comptes bancaires, et les démocrates reculent si fort qu’ils en subissent le coup du lapin. »

« Oui, c’est de l’espionnage. Même selon la rationalisation boiteuse du Post. Une base annuelle de 10 000 $ correspond à presque tous ceux qui paient un loyer ou une hypothèque en Amérique », a tweeté Dan Gainor du Media Research Center.

« Un autre débat dans lequel les médias démocrates disent que les activités hautement invasives menées par le gouvernement contre des citoyens individuels ne comptent pas comme » espionnage « », a écrit Chuck Ross, journaliste à Washington Free Beacon.

UN POSTE DE WASHINGTON DÉCHIRÉ POUR METTRE FIN À LA BASE DE DONNÉES DE VÉRIFICATION DES FAITS DE BIDEN POUR LE RESTE DE SON MANDAT

« SIRI : Pourquoi [fewer] les gens font plus que jamais confiance à la presse d’entreprise ? », a demandé le stratège du GOP, Andrew Surabian.

« Ce n’est pas de l’espionnage s’il te dit qu’il veut voir sur ton compte bancaire, tu ne vois pas ? L’animateur de radio Chris Stigall s’est moqué.

« Au lieu de vérifier les faits d’affirmations ridicules, ce serait beaucoup mieux si la presse informait les gens de ce qu’elle ferait et que même à un niveau de 10 000 $, vous êtes probablement signalé par l’IRS. » Le rédacteur en chef du Washington Examiner Magazine, Jay Caruso, a tweeté.

« Rappel : la ‘vérification des faits’ est la forme la plus malhonnête de journalisme d’opinion », a écrit David Harsanyi, rédacteur en chef de la National Review.

Megan Henney de FOX Business a contribué à ce rapport.