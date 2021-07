WaPo court à la défense de Jen Psaki, mais révèle accidentellement un autre problème – RedState ⋆ .

Comme nous l’avons signalé précédemment, Jen Psaki a admis que l’administration Biden signalait des personnes à Facebook pour désinformation. Elle a également déclaré que les personnes interdites sur une plate-forme devraient être interdites sur toutes les autres plates-formes de médias sociaux et elle a parlé de 12 personnes qui étaient les plus grands pourvoyeurs de « désinformation » en ce qui concerne le coronavirus de Wuhan.

Peter Doocy l’a alors frappée avec une question importante sur ce que le gouvernement faisait en regardant les profils Facebook des gens ou avec une telle liste de 12 personnes ? C’est une question incroyablement importante. Qui a fait du gouvernement le déterminant de ce qui constitue la « désinformation ? Et qu’est-ce qui leur donne le droit de censurer les informations avec lesquelles ils ne sont pas d’accord en essayant de faire pression sur Facebook pour qu’il ferme les gens ? Sans parler de mettre une cible sur le dos des 12 personnes en question.

Lorsque le gouvernement s’en mêle, cela soulève des questions constitutionnelles (et fait potentiellement de Facebook un « acteur étatique », s’il agit sur ordre de l’État).

Maintenant, les médias devraient s’inquiéter du fait que le gouvernement essaie de censurer.

Mais au lieu de cela, comme nous l’avons vu hier soir, Jake Tapper de CNN a en fait essayé de faire passer cela comme un problème avec Peter Doocy, qu’il se trompait en quelque sorte sur le fait que l’administration Biden «espionnait» les profils Facebook.

Les points de discussion ont dû disparaître parce que le Washington Post a également repris le même thème, essayant en quelque sorte de parler de Doocy également – ​​plutôt que de la question réelle qu’il a soulevée : pourquoi le gouvernement essaie-t-il de faire pression sur Facebook pour fermer les gens ?

Ils veulent chicaner sur son utilisation du terme «espionnage» sur les profils Facebook, mais s’écartent complètement de l’intérêt plus important d’utiliser une telle liste – d’où qu’elle vienne – pour signaler les gens.

Ils ne peuvent pas contester ce qu’elle a dit.

Mais puisque le Washington Post veut parler d’où vient la liste, parlons-en. Comme le reconnaît la WaPo, la liste à laquelle elle faisait référence semble être la « Douzaine de désinformation » – du Center for Countering Digital Hate, un groupe international basé au Royaume-Uni avec un bureau à Washington.

NBC News a déclaré que les recherches du CCDH ont été utilisées pour que Google prenne des mesures contre le fédéraliste et Zero Hedge. NBC a déclaré qu’ils s’en prenaient aux sites pour des propos sur le mouvement BLM. Google a déclaré qu’ils avaient des problèmes avec la section des commentaires du fédéraliste, pas avec les messages.

Ravi que @SFFakeNews, en collaboration avec @NBC_VC et @AMFraserNBC, ait réussi à persuader @Google d’arrêter la diffusion des publicités sur Zero Hedge et The Federalist. La plus grosse victoire jamais remportée par @CCDHate. https://t.co/ur0E50DwWF

Voici comment le CCDH décrit son travail :

Les travaux du Centre combinent à la fois l’analyse et la perturbation active de ces réseaux. Les solutions du CCDH cherchent à augmenter les coûts économiques, politiques et sociaux de toutes les parties de l’infrastructure – les acteurs, les systèmes et la culture – qui soutiennent et profitent souvent de la haine et de la désinformation.

Des solutions telles que Stop Funding Fake News se sont avérées efficaces pour démonétiser et réduire la portée de sites Web qui se font passer pour de vraies nouvelles mais contiennent en fait des théories du complot, de la désinformation et de la propagande, mêlées à du journalisme de mauvaise qualité. [….]

Le CCDH a également contraint les sociétés de médias sociaux à établir un précédent et à supprimer les discours haineux ou dangereux en les tenant directement responsables de leur tolérance à l’égard du contenu haineux.​

Les solutions du Centre se sont avérées efficaces contre un certain nombre de types différents de haine et de désinformation, comme la haine fondée sur l’identité, le déni du changement climatique et la désinformation sur la santé. L’objectif est de produire des stratégies et des tactiques pratiques, efficaces et évolutives pour lutter contre la haine et la désinformation à l’échelle mondiale.