WaPo découvre les messages vocaux ignobles laissés aux fonctionnaires électoraux après les émeutes du 6 janvier

Juste à temps pour Halloween, le Washington Post a obtenu des copies de messages vocaux laissés par des partisans de Trump en colère à la suite de l’insurrection du 6 janvier, et ils sont effrayants comme l’enfer.

La poste a compilé des preuves et des exemples dans son rapport d’enquête sur les événements avant et après ce jour-là, et les messages vocaux sont comme un point d’exclamation sur une déclaration déjà en colère. Ces manifestants étaient absolument sûrs que l’élection avait été volée, et ils étaient plus que prêts à recourir à des tactiques moins que pacifiques pour exprimer leurs griefs.

La secrétaire d’État de l’Arizona, Katie Hobbs, n’était qu’une cible de certains de ces messages. Dans l’un, l’appelant a déclenché une tirade furieuse contre elle :

Hé Katie Hobbs, putain de salope qui vole les élections ! Gardez votre putain de gros putain de nez hors des putains de élections ! On vient pour toi, salope !

Hobbs devait être très reconnaissant qu’elle soit loin du Capitole ce jour-là. Compte tenu des pancartes appelant à la pendaison de Mike Pence et des accessoires de corde très colorés que les émeutiers portaient sur le terrain du Capitole, il était étonnant qu’ils n’aient pas réellement mis la main sur quelqu’un de puissant.

Dans un autre message vocal, un appelant s’est adressé à un responsable non identifié en disant :

Espèce d’enfoiré ! Tu as truqué ma putain d’élection, putain de merde ! On va t’essayer et on va foutre en l’air ton morceau de sh*ta** et on va te pendre !

Oui, quelqu’un qui y passe une journée tout à fait normale, clairement.

L’ancien président, pour sa part, n’a pas répondu aux questions du Post sur le type de comportement que les gens affichaient en son nom, affirmant seulement qu’il reprochait aux médias de ne pas avoir examiné la fraude qu’il insiste à ce jour. l’élection, et disant qu’il appartenait donc « au peuple de chercher la vérité ».

M. Trump, ce n’est pas la vérité qu’ils recherchent. C’est la vengeance.