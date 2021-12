WaPo découvre que la Greatest Generation était raciste et sexiste. Objets de Fox News.

Deux gros titres sur la même histoire ont attiré mon attention.

Il y avait d’abord le titre du Washington Post pour sa propre histoire :

L’enquête « La plus grande génération » sur la race, le sexe et le combat pendant la Seconde Guerre mondiale va à l’encontre de son image saine

Ensuite, il y avait une histoire à propos de cette histoire, avec ce titre :

Le mythe de la plus grande génération

Ma réaction a été une véritable surprise. Pas surprenant que la « plus grande génération » ait été imparfaite, mais surprise que quelqu’un ait pensé que ce n’était pas le cas. Quel mythe ?? Quelle « image saine » ??

Mon impression du livre (que moi – et probablement la grande majorité des Américains – n’ai jamais lu) était qu’il s’agissait d’un hymne aux hommes qui ont enduré de grandes épreuves pour triompher du mal déclenché par Hitler. J’ai supposé que le livre était composé d’une collection d’histoires vraies qui étaient toutes liées pour former une image composite de l’Américain juste, qu’il soit soldat ou civil, qui a fait ce qui devait être fait pour gagner la guerre.

Maintenant, je n’ai eu aucun problème avec cette image de base, parce que je suis le genre de personne qui aime vraiment les peintures de Norman Rockwell. Je suis conscient que ces peintures sont idéalistes et qu’elles laissent de côté beaucoup de détails sombres, et qu’il y a des gens qui ne peuvent pas dépasser l’image cachée quand ils voient un Rockwell. Je comprends. Mais, ne parlant que pour moi, j’apprécie toujours la partie positive.

De la même manière, j’ai apprécié le message de base de The Greatest Generation. Mais je savais aussi qu’il avait dû passer sous silence une cargaison de détails sombres. Et c’est parce que j’ai réalisé que la seule caractéristique déterminante de chaque membre de la « plus grande génération » était simplement l’année de leur naissance. C’est tout. Il est tout simplement idiot de dire qu’il y avait quelque chose de vraiment spécial chez les hommes américains nés, disons, de 1915 à 1925 (ou de 1880, si vous voulez inclure les généraux et amiraux supérieurs et pas seulement les simples soldats, sergents et marins). Quelles que soient leurs qualités, elles étaient également présentes chez les hommes américains nés à temps pour servir dans la guerre de Sécession ou la guerre d’Indépendance.

Même lorsque le livre est sorti pour la première fois, il y avait ceux qui ont noté la simplification excessive. Brokaw lui-même a reconnu que les hommes qui ont gagné la guerre n’étaient pas parfaits :

Tout le monde n’est pas d’accord avec l’évaluation complémentaire de Brokaw de la génération de la Seconde Guerre mondiale. Brokaw lui-même admet que les hommes et les femmes de cette époque ont fait des erreurs en matière de maccarthysme, de racisme et de droits des femmes. Pour de nombreux critiques, cependant, le problème n’est pas seulement ce que la plus grande génération s’est trompé, mais comment Brokaw les dépeint ainsi que leurs actions. Ils voient son livre comme une glorification simpliste qui dissimule le désespoir et le sang de la guerre. De plus, certains sceptiques soutiennent que la « grandeur » perçue de cette génération est due en partie à la nature clairement du bien contre le mal de la Seconde Guerre mondiale.

Exactement. En outre, toute généralisation sur un grand groupe de personnes va être inexacte à bien des égards, simplement à cause des variations individuelles. La seule chose que l’on puisse dire en toute sécurité à propos de la « génération » de la Seconde Guerre mondiale, c’est que ces hommes (et ces femmes) ont été élevés selon le « Code » de leur époque (Vérité, Justice et la manière américaine, ou quelque chose de similaire ), et ce « Code » était connu de presque tout le monde. Tous n’ont pas réussi à respecter le code, mais tous (ou presque tous) d’entre eux auraient reconnu, respecté et essayé (ou prétendu essayer) d’être à la hauteur de cette norme de conduite non écrite mais profondément enracinée. Par conséquent, ils étaient (pour la plupart) prêts à supporter de graves difficultés personnelles afin de réaliser ce qui était bon pour la société dans son ensemble. Ils se sont (principalement) veillés l’un sur l’autre et ont noué des liens personnels profonds qui, dans de nombreux cas, ont duré longtemps après la fin de la guerre.

Mais le Code comprenait également une disposition sur l’application uniquement aux Caucasiens. Une autre disposition était que les hommes devaient protéger les femmes parce que les femmes étaient plus faibles et avaient besoin de protection. En retour, les femmes devaient obéir aux hommes. (Dans la comédie, il était acceptable de menacer sa femme avec son poing, comme Ralph Kramden (Jackie Gleason) le faisait souvent lorsqu’il était agacé [“One of these days, Alice, one of these days! . . .”], mais tant que la femme devenait raisonnable et se soumettait au mari, cette menace ne se réaliserait jamais réellement).

C’était le Code avec lequel la plus grande génération a été élevée pour vivre. Par conséquent, découvrir que plus de 75 % des soldats blancs étaient gravement racistes et sexistes ne devrait pas être une surprise, et partager cette nouvelle ne devrait pas être controversé (bien que Fox News et des médias similaires expriment leur indignation). Les progressistes ne devraient pas non plus faire d’efforts pour haïr ces soldats blancs, qui comprenaient nombre de nos propres parents et grands-parents. La haine des « Autres » et une attitude supérieure envers les femmes ont toujours été caractéristiques de tous les hommes, partout, à travers tous les temps. (Et bien sûr, cette déclaration elle-même est une simplification excessive, car il existe des exceptions individuelles.) Les Américains ne reçoivent aucun prix spécial pour être pire que tout le monde; c’est simplement typique de toute l’humanité.

Le défi est maintenant de continuer le processus d’amélioration des choses pour tout le monde. Haïr tous ceux qui ont vécu dans le passé ne sert à rien (bien que les anciens confédérés occupent une place particulière). De plus, haïr son ennemi est toujours contre-productif. Au lieu de cela, nous devrions simplement nous assurer que les enfants d’aujourd’hui sachent ce qui était autrefois considéré comme acceptable, mais ne l’est plus, et leur apprendre à vivre selon le Code d’aujourd’hui, et non le Code des années 40.

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir la communauté sur Patreon !

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.