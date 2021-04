WaPo dirige une tribune d’opinion par un membre du conseil d’administration du fabricant d’armes soutenant The Forever War ⋆ .

Le Washington Post a publié un éditorial d’opinion plaidant en faveur du maintien des troupes américaines en Afghanistan sans révéler que l’auteur siège au conseil d’administration de Raytheon, une société de sous-traitance dans le domaine de la défense.

Raytheon a non seulement gagné des millions de dollars grâce à des contrats financés par le gouvernement américain pour former l’armée de l’air et les pilotes Afgan, mais il a également reçu des milliards des Émirats arabes unis dans un accord de 2019 qui a déclenché des attaques de drones mortelles dans plusieurs pays du Moyen-Orient. et Afrique.

Raytheon a récemment subi un coup dur financier lorsque l’administration Biden a cessé son aide offensive à l’Arabie saoudite au lieu de leur offrir des «ventes de munitions guidées de précision» et a annoncé le retrait des troupes d’Afghanistan.

Comme l’a noté le Daily Caller, cependant, l’un des co-auteurs de l’article, Meghan O’Sullivan, a été qualifié par WaPo de professeur à la Kennedy School de Harvard, président nord-américain de la Commission trilatérale et ancien député national. conseiller à la sécurité pour l’Irak et l’Afghanistan sous George W. Bush. Sa biographie au bas de l’article a depuis été modifiée pour refléter son lien avec la société de défense, mais aucun avis de correction n’a été donné.

L’éditorial d’O’Sullivan demande au président Joe Biden et à son administration de «minimiser les dommages» liés au retrait des troupes d’Afghanistan. Elle affirme que la région, qui a vu la présence américaine depuis deux décennies, deviendra un port pour les terroristes si les États-Unis s’en allaient. Non seulement O’Sullivan et son coauteur affirment qu’il est «mal de retirer des troupes d’Afghanistan», mais ils soutiennent également que «l’attention et les ressources américaines», qui pourraient impliquer Raytheon, sont nécessaires quoi qu’il arrive.

«Même sans troupes au sol là-bas, l’Afghanistan méritera toujours l’attention et les ressources américaines, compte tenu de l’histoire, de notre responsabilité envers le peuple afghan et des risques de sécurité impliqués», lit-on dans l’article.

