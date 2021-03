Le Washington Post a publié mercredi un article de l’écrivain d’opinion Jennifer Rubin dans lequel Rubin affirmait: «[T]il n’y a pas eu de flambée d’arrivées en dehors de la fluctuation normale de la migration », eu égard à la crise frontalière en cours. Cette affirmation est fausse.

Selon les statistiques révélées il y a deux semaines par les autorités américaines aux frontières, une vague d’environ 30 000 mineurs non accompagnés a franchi la frontière au mois de février. Ce total d’un mois est supérieur au nombre qui a traversé pour l’ensemble de 2020. Il est cinq fois plus élevé que les migrants arrivés en janvier. De plus, le nombre total de personnes appréhendées à la frontière en février était de 28% de plus que le mois précédent.

«Les appréhensions de migrants à la frontière américano-mexicaine sont de nouveau en hausse», a noté le Pew Research Center la semaine dernière. «La patrouille frontalière américaine a appréhendé près de 100 000 migrants à la frontière américano-mexicaine en février, dixième mois consécutif d’appréhensions accrues et de retour aux niveaux observés pour la dernière fois à la mi-2019», indique le rapport.

Le Daily Mail a également publié un article, notant: «De nouvelles données publiées mercredi ont montré que le nombre de migrants détenus le long de la frontière sud a augmenté en février à des niveaux jamais vus depuis 2019, lorsqu’une augmentation spectaculaire des arrivées de familles de migrants a submergé les installations frontalières. »

Comme MSNBC l’a également reconnu, «L’afflux de migrants non accompagnés de moins de 18 ans dans les installations frontalières est en partie dû au renversement par l’administration Biden d’une politique de l’ère Trump qui expulsait les enfants migrants non accompagnés, ainsi que tous les autres migrants, en vertu de dispositions invoquées pendant la pandémie de coronavirus . »

« [T]Le nombre de migrants appréhendés à la frontière sud-ouest devrait atteindre un sommet de deux décennies », a rapporté le New York Times le 20 mars.« L’administration Biden a du mal à trouver de l’espace pour les enfants et adolescents migrants récemment arrivés à la frontière, certains dorment sur des tapis de gymnastique avec des feuilles d’aluminium dans les installations de traitement en attendant d’être transférés dans des abris sous contrat avec le Bureau de réinstallation des réfugiés.

Il y a un mois, le président Joe Biden a annulé la politique de l’ancien président Donald Trump qui obligeait les demandeurs d’asile d’Amérique centrale à rester au Mexique jusqu’à ce que les États-Unis examinent les cas. Plus de 550 mineurs non accompagnés en moyenne sont détenus chaque jour à la frontière, comme l’a noté le rédacteur politique fédéraliste John Daniel Davidson.

Selon un rapport d’un document divulgué obtenu par Axios il y a quelques jours, on estime que 823 mineurs non accompagnés sont détenus par la US Border Patrol depuis plus de 10 jours.

« La flambée est le résultat direct des politiques et des messages de l’administration Biden avant les élections », a déclaré Davidson sur Fox Business cette semaine.

Le 10 mars, le Washington Post a même reconnu qu’il y avait une «crise» aux frontières. «L’ampleur est devenue plus claire mercredi alors que la nouvelle administration détenait un nombre record d’adolescents et d’enfants migrants non accompagnés dans des cellules de détention pendant bien plus longtemps que ce qui était légalement autorisé et que les responsables fédéraux de la santé ont pris du retard dans leur course pour leur trouver un espace dans des abris», a noté le Post.

La fausse déclaration de Rubin intervient des semaines après que le Washington Post ait corrigé un rapport sur un appel téléphonique entre le président de l’époque Trump et l’enquêteur en chef des élections géorgiennes Frances Watson. Apparemment, le point de vente de gauche est libre de vérifier les faits par erreur de tout le monde, mais ne parvient pas à faire une petite introspection.

Néanmoins, malgré les faits clairs exposés par pratiquement tous les points de vente, y compris même le Washington Post lui-même, le vérificateur des faits du point de vente Glenn Kessler n’a pas répondu à une demande du fédéraliste lui demandant de confirmer que l’affirmation de Rubin était fausse – comme cela est démontré. . Franchement, Kessler aurait déjà dû publier une lettre dans le journal. Il le fait quotidiennement et prétend se consacrer à «étroitement» vérifier la validité des réclamations «au moins cinq jours par semaine».

Il ne fait aucun doute que l’affirmation de Rubin est fausse. Les arbitres de la vérité du Washington Post le diront-ils?