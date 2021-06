‘War of Shadows’ explore la Seconde Guerre mondiale au Moyen-Orient ⋆ 10z viral

Machine Enigma au Bletchley Park Museum en 2006. (Alessia Pierdomenico/.)

War of Shadows: Codebreakers, Spies, and the Secret Struggle to Drive the Nazis from the Middle East, par Gershom Gorenberg (Affaires publiques, 474 p., 34 $)

La Russie, disait Winston Churchill à la veille de la Seconde Guerre mondiale, « est une énigme enveloppée d’un mystère à l’intérieur d’une énigme ; mais peut-être y a-t-il une clé.

Dans un nouveau livre éclairant et minutieusement documenté, le journaliste et historien israélien Gershom Gorenberg fournit un autre type de clé à un autre mystère impliquant un autre type d’énigme, à savoir le système de codes nazi qui s’est avéré essentiel à leur échec au Moyen-Orient et à leur ultime défaite.

Dans War of Shadows, Gorenberg dévoile un mystère central qui a déconcerté les historiens militaires pendant des décennies : comment le célèbre maréchal nazi Erwin Rommel a-t-il pu écraser les forces britanniques et alliées en Afrique du Nord pendant plus d’un an, atteignant le point de conquérir l’Égypte et de craquer l’Empire britannique presque de moitié, seulement pour subir une humiliation ignominieuse et conséquente à El Alamein en juillet 1942 qui a commencé à renverser le cours de la guerre ?

Gorenberg décrit son propre livre comme « un portrait distinctement nouveau de l’un des grands tournants du siècle dernier ». En effet, il a rassemblé un nombre impressionnant de câbles diplomatiques archivés dans diverses installations britanniques, israéliennes, allemandes, italiennes et américaines, ainsi que les papiers personnels de nombreuses personnalités clés de l’histoire.

Enigma était, du moins en théorie, un système extrêmement complexe, comprenant près de 2 milliards de paramètres possibles dans sa conception originale. Il reposait sur trois roues dentées contenant un nid de câblage qui reliait un clavier à une lampe et permettait le cryptage. Chaque frappe a déplacé la première roue d’un cran et, après 26 entrées, la deuxième roue a coché une case. Ce n’est qu’une fois que la deuxième roue a terminé sa rotation complète que la troisième roue se déplace également, ce qui signifie qu’il a fallu plus de 17 000 (26 à la puissance trois) frappes pour que les roues reviennent à leur réglage d’origine.

La partie émettrice notait le réglage initial des trois roues avant la transmission et transmettrait ce réglage à la partie réceptrice comme une sorte de préambule au message lui-même. Mais pour renforcer encore la sécurité, l’agent émetteur utiliserait Enigma pour coder cette position de départ.

Heureusement pour les alliés, un brillant cryptographe polonais nommé Marian Rejewski avait utilisé des mathématiques complexes pour percer les secrets du câblage d’Enigma des années avant que les nazis ne marchent sur Varsovie. Les forces alliées l’ont transporté, lui et son équipe, à travers le continent et finalement jusqu’à Bletchley Park.

Pourtant, même sans cette ingénierie inverse astucieuse, les hacks de chiffrement britanniques avaient réussi à déchiffrer les messages allemands principalement parce que, comme le dit Gorenberg, alors que “Enigma semblait invincible”, en fait “son défaut fondamental était que des êtres humains l’avaient construit, et d’autres êtres humains pourrait le voir différemment. . . . N’importe quel verrou qu’un esprit humain peut concevoir, un autre esprit humain finira par trouver un moyen de le briser. En particulier, Gordon Welchman et Alan Turing de Bletchley ont découvert que les encodeurs allemands réutilisaient fréquemment les codes de préambule, en particulier dans les messages divisés en parties, ou oubliaient de réinitialiser les roues dans les transmissions suivantes.

Ces exploits du renseignement électromagnétique ont coïncidé avec des développements militaires sur un théâtre crucial. Le Moyen-Orient, et l’Égypte et la Palestine en particulier, se sont avérés indispensables à l’effort de guerre britannique, car ils représentaient la charnière même de l’empire, reliant la Méditerranée aux champs pétrolifères de Perse et d’Irak par le canal de Suez et la péninsule arabique. Maintenir une emprise sur l’Égypte et d’autres parties de l’Afrique du Nord offrait à la Grande-Bretagne «une chance de menacer l’Italie et l’Allemagne par le sud», et Churchill y renforça donc les régiments même dans l’œil de la bataille d’Angleterre.

Pour les Juifs de Palestine mandataire, les desseins des nazis sur le Moyen-Orient se sont avérés tout aussi tendus. Hitler avait l’intention d’accompagner la conquête de la Terre Sainte par Rommel avec une unité d’escorte de l’Einsatzkommando – le « commandement des opérations spéciales SS pour le meurtre de masse ». Les nazis et les Italiens ont fait cause commune avec le mufti de Jérusalem, Haj-Amin al-Husseini, qui a manifesté une excitation particulière à l’idée de jeter les Juifs de Palestine à la mer (mais dont Gorenberg semble étrangement déterminé à minimiser les efforts génocidaires).

Dans le même temps, l’Italie convoitait l’Égypte pour des raisons similaires à celles de la Grande-Bretagne, cherchant à unir sa propre colonie en Libye avec son territoire nouvellement conquis en Éthiopie. Pourtant, les forces de Mussolini ont été gravement surclassées bataille du désert après bataille du désert en 1941, avec Ralph Bagnold, le fondateur du groupe britannique Long Range Desert, dépassant à plusieurs reprises ses homologues parmi les dunes et les oasis ; à un moment donné, plus de 100 000 soldats italiens sont tombés prisonniers. Selon un rapport américain contemporain, « les Britanniques ont audacieusement poussé la mobilité de leurs unités blindées à la limite » et « les Italiens ont évité le désert. . . tandis que [the British] a trouvé la sécurité dans le désert et y a vécu. Peu de temps après, les Britanniques ont repris Tobrouk, un port clé du nord-est de la Libye, et ont avancé jusqu’à Benghazi au nord tout en envahissant l’Éthiopie au sud.

Mais au printemps 1941, Rommel tourna les yeux vers le sud et délogea les Britanniques de la péninsule cyrénaïque libyenne, les repoussant vers la frontière égyptienne. Les deux parties ont échangé des coups pendant un an, le front ondulant d’est en ouest à travers le désert. Un moment critique est arrivé au milieu de 1942, alors que les nazis attaquaient les lignes égyptiennes dans l’est de la Libye et que l’armée Panzer prenait de l’ampleur.

En parallèle, les services secrets britanniques déchiffrant les câbles Enigma avaient récemment commencé à remarquer de fréquentes références à une « bonne source », que Margaret Storey, une experte en contre-espionnage des signaux à Bletchley Park, qualifiait de « Bluebird ». Apparemment, quelqu’un au Caire fournissait aux nazis des informations militaires étonnamment précises semblant provenir de bureaux britanniques. Finalement, les cryptographes britanniques ont ingénieusement déterminé que la fuite provenait de câbles passés entre les services de renseignement militaire britanniques au Caire et Bonner Frank Fellers, l’attaché militaire américain sur le terrain. De toute évidence, les Italiens, avec l’aide de livres de codes volés à l’ambassade des États-Unis à Rome, avaient déchiffré des codes américains faibles. Au moment où les Alliés l’avaient compris, des commandos britanniques du Special Air Service déguisés en Allemands (y compris plusieurs Juifs palestiniens spécialement entraînés) étaient en route pour attaquer les aérodromes allemands à Martuba et Derna, un assaut qui s’est en grande partie effondré, alors que les nazis avertis avaient fortifié leurs défenses.

Peu de temps après, Tobrouk tomba aux mains de l’Axe, la Huitième armée britannique se retira à El Alamein en Égypte, à seulement 60 kilomètres du port critique d’Alexandrie, et Hitler envisagea lascivement « l’effondrement de toute la partie orientale de l’empire britannique ». Il fallut un temps troublant aux Américains pour colmater la fuite, et Rommel en profita pour s’avancer presque jusqu’aux portes du Caire, où des fonctionnaires britanniques nerveux commencèrent en juin 1942 à brûler des documents et à préparer des plans d’évacuation.

Pourtant, les Américains l’ont fait, et pas trop tôt : l’un des derniers câbles divulgués suggérait que la Huitième armée tiendrait sa dernière position à la redoute côtière de Mersa Matruh, mais immédiatement après, les Britanniques ont décidé de se replier sur El Alamein. au lieu de cela, quelque 180 kilomètres plus à l’ouest. Ainsi, lorsque Rommel est arrivé dans une Mersa Matrouh déserte, il a supposé que le delta du Nil était à lui, étendant ses forces à travers des lignes d’approvisionnement éclaircies vers Alexandrie.

Pendant ce temps, Bletchley Park avait complètement déchiffré les communications du Desert Fox, les acheminant en toute sécurité à El Alamein, où les Britanniques attendaient. À l’approche de Rommel, les divisions d’artillerie sud-africaines et indiennes ont fait pleuvoir des projectiles, freinant l’avance nazie. L’armée Panzer n’a pas pu avancer à cause de la contre-attaque alliée, et elle n’a pas pu battre en retraite à cause des directives d’Hitler, elle a donc langui dans le désert pendant des mois jusqu’à ce qu’elle soit finalement délogée par les forces du général Bernard Montgomery nouvellement installés. Cette victoire, dans la formule inoubliable de Churchill, signifiait « pas même le début de la fin », mais « la fin du début ».

Ainsi, dans une bataille très disputée, il a semblé que l’avantage du renseignement britannique fournissait la marge de la victoire. Comme Gorenberg le dit de façon mémorable, tout au long des mois de mai et juin, Rommel « avait deux bons yeux », mais, juste au moment où il fit irruption en Égypte, il « perdit un œil, le plus fort », au moment exact où « à chaque nouveau succès à en lisant les clés Enigma, les cataractes ont été retirées des yeux des Britanniques. À mesure que la guerre avançait, la vision des Alliés continuait de s’affiner tandis que la vision des nazis, comme leurs perspectives, devenait de plus en plus floue.

War of Shadows n’est pas sans problèmes. Surtout, Gorenberg essaie d’en faire trop, essayant de couvrir beaucoup plus de terrain que raisonnablement possible dans un livre de cette longueur. Sa panoplie vertigineuse de personnages importants (près de 150 répertoriés dans la « distribution des personnages ») et de théâtres d’opération (pas moins de dix), couplée à ses sauts entre et parmi eux, confèrent à War of Shadows un air de désorganisation qui, tout en peut-être approprié à la nature chaotique des années de guerre, ne rend pas service au lecteur.

Par exemple, Gorenberg prodigue des dizaines de pages sur les exploits de Johann Eppler (alias Hussein Ghafar) et Heinrich Gerd Sandstede (alias Sandy), des agents allemands de l’Abwehr qui s’étaient enfouis profondément dans les cercles britanniques au Caire avec l’aide du collaborateur nazi hongrois Laszlo Almasy. . Pourtant, aucun de ces personnages n’a joué de rôle significatif dans l’intrigue, servant plutôt de hareng rouge.

De plus, il existe des livres meilleurs et plus ciblés sur les sujets d’Enigma et d’El Alamein; Gorenberg n’est un expert ni en cryptographie ni en stratégie militaire et apparaît parfois hors de sa profondeur.

Mais la grande vertu de War of Shadows réside dans la façon dont il assemble des fils disparates en une seule tapisserie représentant un moment critique de la guerre où apparemment tout était en jeu. Mieux encore, Gorenberg raconte le moment culminant d’une manière cinématographique captivante, capturant joliment la teneur émotionnelle des personnages clés. Il formule une théorie intelligente et unifiée de la façon dont l’ingéniosité humaine crée et défait les personnages historiques et définit le cours de l’avenir.