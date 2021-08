War Paint for Men ouvre son premier magasin à Carnaby Street à Londres – WWD

LONDRES – La marque de maquillage pour hommes War Paint for Men a ouvert son premier magasin dans Carnaby Street, dans le centre de Londres.

Le magasin de 499 pieds carrés, qui est juste à côté du grand magasin Liberty, propose sa gamme complète de produits, ainsi qu’un service de toilettage fourni par The Lions Barber Collective, un groupe de barbiers à but non lucratif formés en soutien à la santé pour aider à prévenir le suicide masculin.

Un stylo anti-cernes est au prix de 18 livres et un fond de teint à 24 livres. La marque propose également un ensemble ultime inclus pour 152 livres, qui comprend un apprêt, une crème hydratante teintée, un correcteur, une poudre anti-brillance, une poudre bronzante, un gel pour la barbe et les sourcils, une éponge pour le visage, un pinceau à poudre métallique et des tampons démaquillants en bambou et en coton.

Danny Gray, fondateur de la marque, a déclaré que l’ouverture représentait une étape importante pour War Paint for Men, car il l’a revendiquée comme « le premier magasin de maquillage pour hommes au monde ».

« Pour moi, c’était tellement important qu’il ne s’agissait pas seulement d’ouvrir une boutique pour vendre des produits, il s’agissait de créer un endroit où les gens peuvent vivre une expérience. Je voulais créer un endroit détendu et invitant pour aider les hommes à se sentir à l’aise pour avoir une conversation et en savoir plus sur le maquillage, se faire couper les cheveux ou même parler de santé mentale.

“Tout ce que nous essayons de faire en tant que marque consiste à normaliser les hommes en utilisant des produits et des outils pour les aider à se sentir plus en confiance, et notre magasin est là pour faire exactement cela”, a-t-il ajouté.

Le magasin propose également une session de questions-réponses virtuelle « Ask Danny » pour répondre à toutes les questions qu’un client pourrait avoir sur la marque ou le maquillage pour hommes, et un service sur mesure pour un fond de teint personnalisé et une crème hydratante teintée.

Samantha Bain-Mollison, directrice de la vente au détail du propriétaire de Carnaby Street, Shaftesbury, a salué War Paint for Men comme « un concept nouveau et passionnant est un excellent ajout à la région ».

La marque a commencé avec un modèle commercial axé sur le numérique, vendu sur Shopify en 2018. Gray a déclaré que la vente directe au consommateur de la marque génère la majorité des revenus. La première année, la marque a enregistré 380 000 livres de ventes et ce chiffre a doublé la deuxième année.

En plus de son premier avant-poste physique, War Paint for Men est désormais également vendu dans plus de 80 pays. Les principaux détaillants sont John Lewis, Harvey Nichols, Reiss et Mr Porter au Royaume-Uni, Sephora en Australie, Loft au Japon et Arnotts en Irlande.