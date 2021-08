Warburg Pincus a soutenu Fusion Microfinance dépose des projets de documents d’introduction en bourse avec SEBI ; soulèvera plus de Rs 600 cr

Fusion Microfinance a déposé des papiers d’introduction en bourse auprès de SEBI.

Fusion Microfinance a déposé son projet de papiers IPO (Initial Public Offering) auprès du régulateur des marchés de capitaux SEBI. Soutenue par la société de capital-investissement Creation Investment et une branche de Warburg Pincus, Fusion Microfinance est une société de services financiers desservant l’Inde rurale et semi-rurale. La société cherche à lever 600 crores de roupies à partir d’une nouvelle émission de capitaux propres et d’une offre de vente (OFS) par les actionnaires existants, notamment les promoteurs Devesh Sachdev, Creation Investments Fusion et Warburg Pincus soutenu Honey Rose Investment. Lors de la cotation, la société pourrait rejoindre des sociétés cotées telles que Ujjivan Small Finance Bank, Suryoday Small Finance Bank et Bandhan Bank, entre autres.

Fusion Microfinance cherche à lever 600 crore de roupies dans le cadre de l’introduction en bourse et de l’émission de nouvelles actions ainsi qu’un OFS de 2 19 66 841 actions. Sur ce total, jusqu’à 13 000 000 actions seront vendues par Devesh Sachdev, jusqu’à 2 000 000 par Mini Sachdev, jusqu’à 63 21 375 par Honey Rose Investment, 40 000 000 par Creation Investment Fusion. Les autres actionnaires vendeurs incluront Oikocredit, la Société coopérative de développement œcuménique UA et le Global Financial Inclusion Fund.

À partir des fonds levés grâce à la nouvelle émission, a déclaré Fusion Microfinance, cela augmentera la base de capital de la société. Les fonds levés via l’OFS iront aux actionnaires vendeurs. Avant l’introduction en bourse, les promoteurs et le Promoter Group de Fusion Microfinance détenaient plus de 85,5% du capital de la société. Les deux autres actionnaires vendeurs de la société détiennent ensemble une participation de 12,03 % dans la société. Fusion Microfinance a déclaré qu’il pourrait opter pour un placement pré-IPO de Rs 120 crore.

Selon le DRHP, Mini Sachdev – sur les actionnaires vendeurs, a acquis 4 500 actions de la société un an avant le dépôt du DRHP à un coût moyen de Rs 290,48 par action. Pendant ce temps, le coût d’acquisition moyen du promoteur Devesh Sachdev pour l’intégralité de sa participation est de 117,61 roupies, tandis que le coût d’acquisition de l’investissement Honey Rose de Warburg Pincus est de 194,94 roupies par action.

Fusion Microfinance a vu ses revenus passer de Rs 497 crore au cours de l’exercice 2018-19 à Rs 873 crore au cours de l’exercice précédent. Le bénéfice net de la société était de Rs 50 crore au cours de l’exercice 2018-19, qui est passé à Rs 69 crore au cours de l’exercice 2019-2020 avant de tomber à Rs 43,9 crore au cours de l’exercice précédent frappé par la covid. La moitié de l’introduction en bourse de Fusion Microfinance sera réservée aux acheteurs institutionnels qualifiés, tandis que les investisseurs particuliers pourront enchérir pour 35% de leur émission. Les investisseurs non institutionnels pourront souscrire 15% de la taille de l’introduction en bourse, a déclaré le DRHP.

