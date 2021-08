Warby Parker dépose des documents réglementaires pour l’introduction en bourse – WWD

Warby Parker a déposé des documents réglementaires pour l’introduction en bourse, révélant des données financières pour la première fois.

Des rumeurs ont commencé à circuler en mars, comme l’a rapporté WWD, selon lesquelles la marque de lunettes, fondée en 2008, se dirigeait vers le marché public. Le dépôt de mardi auprès de la SEC est la première fois que la société publie des données financières, ce qui montre que la société n’a pas toujours été rentable. Les revenus nets de Warby Parker ont totalisé 273 millions de dollars, 370 millions de dollars et près de 394 millions de dollars par an de 2018 à 2020, respectivement.

Au cours de la même période, la société a perdu près de 23 millions de dollars, est restée stable et a perdu environ 56 millions de dollars, respectivement. Au cours des six derniers mois, ou la période se terminant le 30 juin 2021, la société a perdu 7,3 millions de dollars.

Pourtant, l’entreprise parie sur Wall Street pour les aider à continuer de croître. L’offre publique de Warby Parker comprend plus de 1,9 million d’actions ordinaires de classe A, au prix de 6,11 $ par action, et plus de 2,8 actions ordinaires de classe B, au prix de 2,28 $ par action.

“Nous avons lancé Warby Parker il y a 11 ans pour résoudre nos propres problèmes en tant que consommateurs frustrés”, ont écrit mardi les cofondateurs et co-directeurs généraux Neil Blumenthal et Dave Gilboa dans le dossier de la SEC. « Nous ne pouvions pas comprendre pourquoi les lunettes étaient si chères ou le processus d’achat était si lourd et peu pratique. Alors que nous cherchions des explications, nous avons découvert une industrie massive qui maintenait des prix élevés, des marges élevées, une faible satisfaction de la clientèle et peu d’innovation – et nous pensions que nous pouvions faire mieux.

“Nous sommes fiers d’avoir construit l’une des marques à la croissance la plus rapide aux États-Unis”, poursuit la lettre. « Chaque jour, nous visons à concevoir des produits de haute qualité, à offrir des expériences client incroyables et à développer des technologies innovantes qui aident le monde à voir.

« Au fur et à mesure que notre entreprise évolue, notre impact le fait également », ont écrit les PDG. « Nous sommes ravis d’être la première société d’intérêt public à devenir publique par le biais d’une cotation directe et nous espérons servir d’exemple à d’autres entreprises et entrepreneurs qui peuvent bien faire tout en faisant le bien. »

La société a levé plus de 500 millions de dollars depuis sa création en 2010, notamment grâce à un cycle de série G l’année dernière qui aurait évalué l’entreprise à 3 milliards de dollars.

Warby Parker comptait 145 magasins au 30 juin et environ 3 000 employés.

La société a déclaré aux régulateurs qu’elle détenait plus de 411 millions de dollars d’actifs, dont environ 260 millions de dollars en espèces et quasi-espèces.