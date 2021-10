Wardell The Manatee est la dernière star d’Animal Crossing

Vous verriez aussi des étoiles si vous étiez aussi proche de Wardell. Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

Entre la mise à jour gratuite massive à venir et le contenu téléchargeable payant Happy Home Paradise, Nintendo a annoncé vendredi dernier beaucoup de choses pour Animal Crossing: New Horizons. Mais aucune de ces annonces, même le retour de la légendaire chaise grenouille, n’est aussi importante que notre nouvel ami Wardell le lamantin.

Vêtu de ce qui semble être la tenue officielle de l’équipe de planification du paradis, Wardell le lamantin a fière allure dans sa boutonnière inspirée des îles et ses plantes beiges kaki. Malgré le fait que le villageois de la bande-annonce du DLC porte un chapeau de taille normale, pour une raison quelconque, le chapeau de Wardell est relativement petit, perché de manière ludique au sommet de sa touffe de cheveux bruns.

N’importe qui peut être mignon quand il s’agit d’un singe cabré avec des yeux adorablement énormes, comme le petit collègue de Wardell, Niko. Aimer un petit singe est facile et évident. Vous aimez un lamantin massif aux yeux brillants ? C’est l’amour qui vient lorsque vous appréciez vraiment tout ce qu’une personne ou un animal anthropomorphe a à offrir.

Quelqu’un a oublié d’envoyer le mémo uniforme au chien. Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

Wardell est un nouveau venu dans la série Animal Crossing, mais les fans pensent qu’il pourrait être le parent d’un vieil ami, Wendell le morse. Dans l’original Animal Crossing, Wendell était un artiste/marchand itinérant qui vendait occasionnellement du papier peint à votre villageois. Dans Animal Crossing: Wild World, Wendell a commencé à échanger ses modèles personnalisés contre de la nourriture. Ce programme de troc s’est poursuivi dans Animal Crossing: City Folk et New Leaf. Malheureusement, Wendell est introuvable dans New Horizons, mais nous avons maintenant une vache marine qui peut ou non être un parent de notre bel ami à défenses.

Que savons-nous de Wardell ? En plus de son travail en tant que membre de l’équipe de planification du paradis, nous savons que Wardell le lamantin est un excellent sujet pour le fan art d’Animal Crossing, avec des dizaines de dessins exceptionnels apparus dans les jours qui ont suivi ses grands débuts. Nous savons qu’il est adorable. Pour citer l’une de mes mutuelles Twitter, « Dites-moi: qui est votre personnage Animal Crossing préféré et pourquoi est-ce Wardell? »

Nous savons également, d’après les captures d’écran officielles de Nintendo, que Wardell est un fan de boissons insulaires, avec le reste du personnel de l’équipe Paradise Panning.

Voici pour faire naufrage avec des amis animaux. Capture d’écran : Nintendo

Bien qu’il reste à voir comment la personnalité de Wardell se joue dans le jeu, nous supposons qu’il est un mammifère marin pétillant au cœur d’or et qu’il donne d’excellents conseils et, très probablement, des câlins.

Comment pouvez-vous ne pas l’aimer? Capture d’écran : Nintendo

Nous sommes impatients de soutenir notre lamantin lorsque Wardell rejoindra l’équipe d’Animal Crossing dans le cadre du DLC Happy Home Paradise le 5 novembre.